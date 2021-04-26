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"Самый лучший показатель игры – счёт на табло". Калитвинцев - о поражении от Зари
Донецкий клуб опустился на 13-е место в турнирной таблице УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 23-м туре УПЛ.
"Первый тайм нам не удался. Очень медленно совершали переход из обороны в атаку, соперник начал доминировать. При быстро пропущенных мячах рушится и стратегия, и в принципе, план матча, что произошло сегодня. В перерыве внесли коррективы, стали играть на опережение, появлялись неплохие моменты, но этого нам не хватило для желаемого результата.
В профессиональном спорте важен результат – мы его не добились. Говорить о качестве игры, не стоит, самый лучший её показатель – счёт на табло", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 13-м месте, в активе клуба 18 баллов. "Заря" идет в тройке лидеров, набрав 41 зачетных пунктов.
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