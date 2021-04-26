Суркис – игрокам Динамо: Я говорил вам – если и с Мистером не выиграете, то тогда можно опускать руки

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула УПЛ.

"Помните, когда я представлял вам Мистера. Я сказал - если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо просто опускать руки. Слава Богу, что вы в него поверили, и самое главное он поверил в вас. Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас до конца не понимают, как за 8 месяцев вы поднялись.

Но я хочу, чтобы вы не останавливались. Сегодня (25 апреля - прим.) отпраздновали. У нас еще есть 3 игры - и вы уже играли, как равный чемпион. И показывали такой же футбол, как вы показали сегодня (25 апреля - прим.).

Еще раз, всех нас поздравляю, гуляем, празднуем и настраиваемся на дальнейшие игры", - отметил Суркис.