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Суркис – игрокам Динамо: Я говорил вам – если и с Мистером не выиграете, то тогда можно опускать руки

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболисты поверили в наставника

Суркис – игрокам Динамо: Я говорил вам – если и с Мистером не выиграете, то тогда можно опускать руки

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула УПЛ.

"Помните, когда я представлял вам Мистера. Я сказал - если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо просто опускать руки. Слава Богу, что вы в него поверили, и самое главное он поверил в вас. Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас до конца не понимают, как за 8 месяцев вы поднялись.

Но я хочу, чтобы вы не останавливались. Сегодня (25 апреля - прим.) отпраздновали. У нас еще есть 3 игры - и вы уже играли, как равный чемпион. И показывали такой же футбол, как вы показали сегодня (25 апреля - прим.).

Еще раз, всех нас поздравляю, гуляем, празднуем и настраиваемся на дальнейшие игры", - отметил Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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Dnepr-75 (Днiпро)
26.04.2021 в 12:22
Мистер-твистер бывший министр, короче с будулаем могут, а с динамовскими сердцами нет, придется цыгану лет до 90 в динамо пыхтеть.
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prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 12:20
Если вы и с Луческу не заиграете, вас надо будет разогнать.
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0
0
viajador (Кошмари City)
26.04.2021 в 11:21
Та Гарік не тільки це казав. Гарік казав; "...ля, ...роди, я ...бати вас всіх в ..от буду, якщо при ...игані не виграєте цю підставу... Я в...уярив в це ...бане дінамо 1,5 ярда, бабла намив на 1000 пожиттєвих в штатах... Я закопаю вас живими, ...роди ...бані".
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0
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.04.2021 в 11:36
Закусывать надо ...
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+2
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
26.04.2021 в 12:30
не допоможе, п`яний проспится, а тут важкий діагноз, і тільки палата №6 можливо впорається
0
0
koral (Рівне)
26.04.2021 в 10:43
То виходить, якби не Містер, то Динамо пішло б з молотка?
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0
0
Федотов Артем (Харьков)
26.04.2021 в 11:31
на стройку
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0
-1


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