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Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

16-кратные

Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" досрочно завоевало свое 16-е чемпионство в истории Независимой Украины. В 23-м туре команда Луческу разгромила "Ингулец" со счетом 5:0 и стала недосягаемой для преследователей. Сразу же после матча игрокам и тренерам "Динамо" вручили золотые награды Премьер-лиги. Как это было, смотрите в ярком ФОТО репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

Фотогалерея

Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 1Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 2Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 3Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 4Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 5Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 6Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 7Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 8Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 9Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 10Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 11Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 12Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 13Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 14Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 15Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 16Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 17Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 18Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 19Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 20Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 21Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 22Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 23Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 24Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 25Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 26Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 27Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 28Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 29Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 30Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 31Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 32Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 33Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 34Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 35Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 36Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 37Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 38Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 39Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 40Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 41Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 42Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 43Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 44Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 45Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 46Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 47Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 48Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 49Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ - фото 50
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В статье: Динамо (Киев) фото Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 11:41
Супряга красиво фотографировался, медаль получил, может пора уже и в футбол играть? Хорош байдыки бить.
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