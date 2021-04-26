Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ

Киевское "Динамо" досрочно завоевало свое 16-е чемпионство в истории Независимой Украины. В 23-м туре команда Луческу разгромила "Ингулец" со счетом 5:0 и стала недосягаемой для преследователей. Сразу же после матча игрокам и тренерам "Динамо" вручили золотые награды Премьер-лиги. Как это было, смотрите в ярком ФОТО репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

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