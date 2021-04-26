Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионская победа. ФОТО как Динамо разгромило Ингулец и получило золото УПЛ
16-кратные
Киевское "Динамо" досрочно завоевало свое 16-е чемпионство в истории Независимой Украины. В 23-м туре команда Луческу разгромила "Ингулец" со счетом 5:0 и стала недосягаемой для преследователей. Сразу же после матча игрокам и тренерам "Динамо" вручили золотые награды Премьер-лиги. Как это было, смотрите в ярком ФОТО репортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Странный допинг: экс-легионер Александрии обвиняет клуб в мошенничестве
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Новости по теме
- 18:48 Украинские УПЛ. Динамо - Ингулец 5:0. Праздничные хлопоты, или От Луческу пламенный привет
- 15:55 Украинские Мертвый сезон, или Много шума из-за чего? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ
- 17:02 Украинские При входе на стадионы нужно узнавать не температуру тела, а уровень IQ. О чём говорить после 15 тура УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 11:41
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...