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Матч против Александрии стал для Степаненко 300-м в рамках УПЛ
Юбилейный поединок для капитана "Шахтера"
Фото: ФК Шахтер Донецк
В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде проиграл "Александрии" со счетом 0:2.
Этот матч стал 300-м для капитана донецкой команды Тараса Степаненко.
За "Шахтер" 31-летний полузащитник сыграл 219 матчей, также выступал за запорожский "Металлург" - 81. В текущем сезоне в УПЛ Степаненко в составе "горняков" провел 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Отметим, что начиная с 1992 года 300 и более игр в высшем дивизионе чемпионата Украины провели 35 футболистов.
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