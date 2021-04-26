Матч против Александрии стал для Степаненко 300-м в рамках УПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде проиграл "Александрии" со счетом 0:2.

Этот матч стал 300-м для капитана донецкой команды Тараса Степаненко.

За "Шахтер" 31-летний полузащитник сыграл 219 матчей, также выступал за запорожский "Металлург" - 81. В текущем сезоне в УПЛ Степаненко в составе "горняков" провел 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, что начиная с 1992 года 300 и более игр в высшем дивизионе чемпионата Украины провели 35 футболистов.