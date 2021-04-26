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Шаран - лучший тренер 23-го тура чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Его подопечные обыграли "Шахтер" впервые с 2018 года

Шаран - лучший тренер 23-го тура чемпионата Украины

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 23-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Александрии" - Владимир Шаран.

Подопечные украинского тренера нанесли поражение "Шахтеру" (2:0), обыграв этого соперника впервые с 2018 года.

Владимир Шаран получил 4,4 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Победа над "Шахтером» оборвала длительную серию неудач александрийцев - как в чемпионате в целом, так и в противостоянии с этим соперником. До этого они проиграли четыре матча подряд с общим счетом 3:10. А именно с "горняками" ФК "Александрия» одержала победу впервые за десять игр друг с другом (до этого "Шахтер» выиграл в очных противостояниях 6 матчей при трех ничьих).

Напомним, что после 23-туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7- месте, в активе клуба 29 баллов. Следующий матч подопечные Шарана сыграют с "Колосом" 5 мая.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 12:24
Шарану надо было с командой играть, а не ждать призовой фонд. Сезон провели слабовато. Можно было побороться за 3-5 место.
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