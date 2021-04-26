Шаран - лучший тренер 23-го тура чемпионата Украины

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 23-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Александрии" - Владимир Шаран.

Подопечные украинского тренера нанесли поражение "Шахтеру" (2:0), обыграв этого соперника впервые с 2018 года.

Владимир Шаран получил 4,4 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Победа над "Шахтером» оборвала длительную серию неудач александрийцев - как в чемпионате в целом, так и в противостоянии с этим соперником. До этого они проиграли четыре матча подряд с общим счетом 3:10. А именно с "горняками" ФК "Александрия» одержала победу впервые за десять игр друг с другом (до этого "Шахтер» выиграл в очных противостояниях 6 матчей при трех ничьих).

Напомним, что после 23-туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7- месте, в активе клуба 29 баллов. Следующий матч подопечные Шарана сыграют с "Колосом" 5 мая.