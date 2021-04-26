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"Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "Зари" раскритиковал украинское судейство

"Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале

Скриншот: Профутбол Digital

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал заявление комитета арбитров по поводу завершения экстратайма в полуфинале Кубка Украины Игорем Пасхалом во время борьбы за мяч в штрафной.

"А что от этого изменилось? Вчера кто судил "Колос" - "Ворскла"? Он же и судил.

Такое начудить, а потом судить через 3 дня. Как мы видим, проблем никаких у нас нет в чемпионате. Все правильно было сделано.

Хорошо, что признали, – нам от этого не легче", – сказал Юрченко.

Напомним, что Пасхал отменил гол "Зари" в 1/2 финала Кубка Украины против "Александрии". Он был арбитром матча 23-го тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" (3:0).

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Пасхал Владлен Юрченко
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Источник:
Профутбол Digital

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