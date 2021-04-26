"Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко прокомментировал заявление комитета арбитров по поводу завершения экстратайма в полуфинале Кубка Украины Игорем Пасхалом во время борьбы за мяч в штрафной.

"А что от этого изменилось? Вчера кто судил "Колос" - "Ворскла"? Он же и судил.

Такое начудить, а потом судить через 3 дня. Как мы видим, проблем никаких у нас нет в чемпионате. Все правильно было сделано.

Хорошо, что признали, – нам от этого не легче", – сказал Юрченко.