Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболист Динамо признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ
Он открыл счет в матче против "Ингульца"
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 23-го тура чемпионата Украины.
Им стал защитник "Динамо" Илья Забарный.
В матче против "Ингульца"18-летний футболист открыл счет на 4-й минуте встречи.
По итогам голосования, защитник опередил одноклубника Виктора Цыганкова, нападающего "Александрии" Дмитрия Шастала и кипера "Львова" Александра Ильющенкова.
В текущем сезоне в УПЛ в составе "Динамо" Забарный провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и 1 отдал 1 результативную передачу.
Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" выиграло у "Ингульца" (5:0) и досрочно оформило чемпионство.
Популярное сейчас
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча
- Кулач лидирует, Цыганков подтягивается. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО