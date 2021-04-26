Футболист Динамо признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 23-го тура чемпионата Украины.

Им стал защитник "Динамо" Илья Забарный.

В матче против "Ингульца"18-летний футболист открыл счет на 4-й минуте встречи.

По итогам голосования, защитник опередил одноклубника Виктора Цыганкова, нападающего "Александрии" Дмитрия Шастала и кипера "Львова" Александра Ильющенкова.

В текущем сезоне в УПЛ в составе "Динамо" Забарный провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и 1 отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что в 23-м туре УПЛ "Динамо" выиграло у "Ингульца" (5:0) и досрочно оформило чемпионство.