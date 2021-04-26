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Цыганков: Первый раз держал чемпионский трофей в руках - приятные ощущения

Премьер-лига
(2 голосов)

В матче против "Ингульца" полузащитник оформил дубль

Цыганков: Первый раз держал чемпионский трофей в руках - приятные ощущения

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал чемпионство в УПЛ.

"Наконец-то мы чемпионы, что не может не радовать. В первую очередь, это победа для наших болельщиков, настоящих болельщиков, которые поддерживают в любой ситуации. Жалко, конечно, что сегодня они не присутствуют на стадионе. Уверен, что каждый из них сейчас очень рад.

Поздравляю президента клуба, тренерский штаб, который дал результат и всех игроков команды.

Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня(25 апреля - прим.), на родном стадионе. Пора было становиться чемпионами. Мой дубль? Не имеет значения, кто забивал, главное, что команда победила.

Чемпионский трофей тяжелый, да (смеется). Первый раз держал его в руках, приятные ощущения", - отметил Цыганков.

Напомним, что в матче против "Ингульца" Цыганков оформил дубль.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо Киев

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