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Цыганков: Первый раз держал чемпионский трофей в руках - приятные ощущения
В матче против "Ингульца" полузащитник оформил дубль
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал чемпионство в УПЛ.
"Наконец-то мы чемпионы, что не может не радовать. В первую очередь, это победа для наших болельщиков, настоящих болельщиков, которые поддерживают в любой ситуации. Жалко, конечно, что сегодня они не присутствуют на стадионе. Уверен, что каждый из них сейчас очень рад.
Поздравляю президента клуба, тренерский штаб, который дал результат и всех игроков команды.
Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня(25 апреля - прим.), на родном стадионе. Пора было становиться чемпионами. Мой дубль? Не имеет значения, кто забивал, главное, что команда победила.
Чемпионский трофей тяжелый, да (смеется). Первый раз держал его в руках, приятные ощущения", - отметил Цыганков.
Напомним, что в матче против "Ингульца" Цыганков оформил дубль.
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