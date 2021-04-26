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Символическая сборная 23-го тура по версии UA-Футбол
Без знаком чемпионства Динамо и ожесточенной борьбы за выживание
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
UA-Футбол определяет лучших игроков 23-го тура и формирует из них символическую сборную. На этот раз в нашу команду попали по два представителя от "Львова", "Колоса", "Динамо", "Александрии" и "Руха", а также игрок "Днепра-1". Возглавит эту команду тренер, который весной поставил на поток сенсационные результаты
Ильющенков - Тейлор, Петров, Попов, Мысык - Довгий, Ковалец, де Пена, Костышин - Шастал Борячук
Голкипер
Александр Ильющенков ("Львов"). Во втором матче подряд "Львов" сохраняет свои ворота на замке. Если в игре с "Минаем" роль голкипера была незначительной, то в противостоянии с "Десной" Александр получает почетный приз наиболее полезного игрока. Главная его заслуга - отраженный пенальти от Алексея Гуцуляка. Не каждый кипер решится реагировать по удару, а не угадывать. Ильющенков положился на собственные рефлексы и не прогадал.
Оборона
Лукас Тейлор ("Днепр-1"). Весной именно этот игрок претендует на почетное звание лучшего правого защитника УПЛ. Выносливость, работоспособные, настойчивость вместе с качественной работой с мячом делают его грозным оружием на правом фланге "Днепра-1". В игре с "Минаем" Лукас, правда, почти не волновался за оборону, ведь соперник ничего не предложил в ответ. С другой стороны, именно его активность заставила закарпатцев прижиматься к своим воротам.
Кирилл Петров ("Колос"). 60-я минута матча "Колос" - "Ворскла". Коваливцы ведут 1:0, но горожанам удается хорошая атака - после диагонального паса Кане врывается в штрафную и отдает прострел на дальнюю штангу на свободного Степанюка. Если бы мяч прошел, тому оставалось бы только подставить ногу. Но Кирилл реагирует и перехватывает пас. Уже после этого "Колос" развил свое преимущество. Понятно, что мы не за одно действие берем Петрова в сборную - он как всегда действовал хладнокровно и надежно, остановив в итоге полтавскую атаку во главе с лидером бомбардирской гонки Кулачем.
Денис Попов ("Динамо"). Конечно, атака "Ингульца" - это не то мерило, по которому можно определить силу Дениса как защитника. Но даже в таком матче была заметна харизма и энергетика молодого игрока. У него была одна из ключевых ролей во время стандартных положений. И когда открыл счет Забарный, и когда закрепил преимущество Беседин, рядом был Попов. В конце концов, он и сам отличился, положив точку в эффектном разгроме. Конечно, после подачи углового. Но что интересно, к этому корнеру привел его мощный удар издали, который парировал голкипер.
Марьян Мысык ("Рух"). Борьба в зоне вылета в этом сезоне на удивление жаркая. Каждый балл на вес золота. Если вы не пропускаете, то хотя бы не проиграете. "Рух" закрыл свои ворота для "Мариуполя" и в итоге праздновал важную победу. Марьян Мысык при этом надежно действовал на левом фланге, где ему часто приходилось противостоять лидеру азовцев Дмитрию Мишневу. К тому же Марьян активно ходил вперед и записал на свой счет результативную передачу во время третьего гола.
Полузащита
Алексей Довгий ("Львов"). Мало кому в УПЛ удается бить "Десну" ее же оружием - за счет быстрых контратак. Но чтобы их проводить, нужно отбирать мяч в центре поля. Довгий именно этим весь матч и занимался. Черниговцы владели незначительным территориальным преимуществом, но инициатива была именно на стороне хозяев. И Алексей был в центре внимания.
Кирилл Ковалец ("Александрия"). Один из главных творцов победы над экс-чемпионом. Как никто другой в составе команды Владимир Шаран умеет находить пространство в штрафной. При этом он всегда готов обыграть оппонента, чтобы получить ситуативное преимущество. За счет действий Кирилла "Александрия" создала не один опасный момент у ворот "Шахтера", именно при его непосредственном участии состоялся второй гол, который фактически определил судьбу всего поединка.
Денис Костышин ("Колос"). Значение первого гола в противостоянии коваливцев с "Ворсклой" трудно переоценить. Если до этого игра была примерно равной, то поведя в счете, хозяева получили свободное пространство и добили соперника. Именно Костышин-младший, который постоянно был на виду, стал автором первого результативного удара в игре - классно принял и классно пробил.
Карлос Де Пена ("Динамо"). В протоколе матча против "Ингульца" на счету де Пены значится только один ассист - он выполнил подачу на Забарного, когда тот открыл счет. Но это не отражает влияния Карлоса на всю игру - он раздавал передачи "конфетки" на партнеров, а еще мог забить сам, как Сидорчук в игре с "Зарей" - ударом слета после подачи углового, но голкипер петровской команды справился.
Атака
Дмитрий Шастал ("Александрия"). По словам главного тренера александрийцев Владимира Шарана, Дмитрий провел, возможно, свой лучший матч в карьере. Он постоянно нагнетал ситуацию у штрафной "Шахтера", имел несколько возможностей, одну из которых таки реализовал.
Андрей Борячук ("Рух"). Когда-то самому грозному форварду академии "Шахтера" понадобилось всего полчаса, чтобы перевернуть все с ног на голову в поединке с "Мариуполем". Он заработал пенальти (хотя и не правомерный), он забил второй гол, замкнув подачу, он отдал предголевой пас во время третьего взятия ворот. То есть Борячук напомнил, что не зря ему выдавали столько авансов. Осталось сделать такую игру регулярной.
Тренер
Анатолий Бессмертный ("Львов"). Когда на старте второй части чемпионата "Львов" сменил тренера, казалось, что команда обречена на вылет. Ведь крайне непросто прийти в команду посреди сезона и спасти ее от вылета. Но Анатолий Бессмертный пристыдил скептиков серией неожиданных результатов. Под его руководством "Львов" набрал уже 12 очков в семи матчах. И если победа над "Шахтером" выглядела случайностью, то успех в противостоянии с "Десной" уже больше похож на закономерность. Оснований останавливаться у "Львова" нет - тренер вселил в игроков уверенность в собственных силах, они наконец получают удовольствие от своей игры.
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