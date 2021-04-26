Символическая сборная 23-го тура по версии UA-Футбол

UA-Футбол определяет лучших игроков 23-го тура и формирует из них символическую сборную. На этот раз в нашу команду попали по два представителя от "Львова", "Колоса", "Динамо", "Александрии" и "Руха", а также игрок "Днепра-1". Возглавит эту команду тренер, который весной поставил на поток сенсационные результаты

Ильющенков - Тейлор, Петров, Попов, Мысык - Довгий, Ковалец, де Пена, Костышин - Шастал Борячук

Голкипер

Александр Ильющенков ("Львов"). Во втором матче подряд "Львов" сохраняет свои ворота на замке. Если в игре с "Минаем" роль голкипера была незначительной, то в противостоянии с "Десной" Александр получает почетный приз наиболее полезного игрока. Главная его заслуга - отраженный пенальти от Алексея Гуцуляка. Не каждый кипер решится реагировать по удару, а не угадывать. Ильющенков положился на собственные рефлексы и не прогадал.

Оборона

Лукас Тейлор ("Днепр-1"). Весной именно этот игрок претендует на почетное звание лучшего правого защитника УПЛ. Выносливость, работоспособные, настойчивость вместе с качественной работой с мячом делают его грозным оружием на правом фланге "Днепра-1". В игре с "Минаем" Лукас, правда, почти не волновался за оборону, ведь соперник ничего не предложил в ответ. С другой стороны, именно его активность заставила закарпатцев прижиматься к своим воротам.

Кирилл Петров ("Колос"). 60-я минута матча "Колос" - "Ворскла". Коваливцы ведут 1:0, но горожанам удается хорошая атака - после диагонального паса Кане врывается в штрафную и отдает прострел на дальнюю штангу на свободного Степанюка. Если бы мяч прошел, тому оставалось бы только подставить ногу. Но Кирилл реагирует и перехватывает пас. Уже после этого "Колос" развил свое преимущество. Понятно, что мы не за одно действие берем Петрова в сборную - он как всегда действовал хладнокровно и надежно, остановив в итоге полтавскую атаку во главе с лидером бомбардирской гонки Кулачем.

Денис Попов ("Динамо"). Конечно, атака "Ингульца" - это не то мерило, по которому можно определить силу Дениса как защитника. Но даже в таком матче была заметна харизма и энергетика молодого игрока. У него была одна из ключевых ролей во время стандартных положений. И когда открыл счет Забарный, и когда закрепил преимущество Беседин, рядом был Попов. В конце концов, он и сам отличился, положив точку в эффектном разгроме. Конечно, после подачи углового. Но что интересно, к этому корнеру привел его мощный удар издали, который парировал голкипер.

Марьян Мысык ("Рух"). Борьба в зоне вылета в этом сезоне на удивление жаркая. Каждый балл на вес золота. Если вы не пропускаете, то хотя бы не проиграете. "Рух" закрыл свои ворота для "Мариуполя" и в итоге праздновал важную победу. Марьян Мысык при этом надежно действовал на левом фланге, где ему часто приходилось противостоять лидеру азовцев Дмитрию Мишневу. К тому же Марьян активно ходил вперед и записал на свой счет результативную передачу во время третьего гола.

Полузащита

Алексей Довгий ("Львов"). Мало кому в УПЛ удается бить "Десну" ее же оружием - за счет быстрых контратак. Но чтобы их проводить, нужно отбирать мяч в центре поля. Довгий именно этим весь матч и занимался. Черниговцы владели незначительным территориальным преимуществом, но инициатива была именно на стороне хозяев. И Алексей был в центре внимания.

Кирилл Ковалец ("Александрия"). Один из главных творцов победы над экс-чемпионом. Как никто другой в составе команды Владимир Шаран умеет находить пространство в штрафной. При этом он всегда готов обыграть оппонента, чтобы получить ситуативное преимущество. За счет действий Кирилла "Александрия" создала не один опасный момент у ворот "Шахтера", именно при его непосредственном участии состоялся второй гол, который фактически определил судьбу всего поединка.

Денис Костышин ("Колос"). Значение первого гола в противостоянии коваливцев с "Ворсклой" трудно переоценить. Если до этого игра была примерно равной, то поведя в счете, хозяева получили свободное пространство и добили соперника. Именно Костышин-младший, который постоянно был на виду, стал автором первого результативного удара в игре - классно принял и классно пробил.

Карлос Де Пена ("Динамо"). В протоколе матча против "Ингульца" на счету де Пены значится только один ассист - он выполнил подачу на Забарного, когда тот открыл счет. Но это не отражает влияния Карлоса на всю игру - он раздавал передачи "конфетки" на партнеров, а еще мог забить сам, как Сидорчук в игре с "Зарей" - ударом слета после подачи углового, но голкипер петровской команды справился.

Атака

Дмитрий Шастал ("Александрия"). По словам главного тренера александрийцев Владимира Шарана, Дмитрий провел, возможно, свой лучший матч в карьере. Он постоянно нагнетал ситуацию у штрафной "Шахтера", имел несколько возможностей, одну из которых таки реализовал.

Андрей Борячук ("Рух"). Когда-то самому грозному форварду академии "Шахтера" понадобилось всего полчаса, чтобы перевернуть все с ног на голову в поединке с "Мариуполем". Он заработал пенальти (хотя и не правомерный), он забил второй гол, замкнув подачу, он отдал предголевой пас во время третьего взятия ворот. То есть Борячук напомнил, что не зря ему выдавали столько авансов. Осталось сделать такую ​​игру регулярной.

Тренер

Анатолий Бессмертный ("Львов"). Когда на старте второй части чемпионата "Львов" сменил тренера, казалось, что команда обречена на вылет. Ведь крайне непросто прийти в команду посреди сезона и спасти ее от вылета. Но Анатолий Бессмертный пристыдил скептиков серией неожиданных результатов. Под его руководством "Львов" набрал уже 12 очков в семи матчах. И если победа над "Шахтером" выглядела случайностью, то успех в противостоянии с "Десной" уже больше похож на закономерность. Оснований останавливаться у "Львова" нет - тренер вселил в игроков уверенность в собственных силах, они наконец получают удовольствие от своей игры.