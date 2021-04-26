Суркис: На премиальные можно купить однокомнатную квартиру и хорошую машину

Президент "Динамо" Игорь Суркис в программе "Великий Футбол" поделился своими эмоциями от чемпионства киевлян.

"Чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение назначить Луческу главным тренером "Динамо". Вы знаете, какая обрушилась критика и все остальное. Но в футболе есть только одно - результат. Если он есть - ты победитель. Сегодня (комментарий 25 апреля - прим.) мы победители. Говорить о том, что в начале сезона я думал о победе в чемпионате с отрывом от "Шахтера" в 13 очков... Я же не фантазер. И даже не космонавт. Я в это не верил.

Какие премиальные получит команда? Она получит то, что прописано по контракту каждого футболиста. Все знают, что они получат, если станут чемпионами. Какую машину или квартиру можно купить на эти премиальные? Смотря какую машину. Есть разные машины и квартиры. Однокомнатную, может, можно купить. И хорошую машину. Нужно смотреть, кто в каком районе хочет жить.

В раздевалке было весело как никогда. Я такого чемпионства не помню, потому что когда мы раньше становились чемпионами, команда была более мастеровитой. Не было столько молодежи. Вы бы видели эмоции Забарного и Попова. Будто они выиграли Лигу чемпионов. Все радовались, но Луческу дал вроде один выходной. А потом будет подготовка к серьезному матчу в Полтаве. Я пожелал ребятам, чтобы все оставшиеся три матча они провели достойно и не разочаровали в финале Кубка Украины.

Любой турнир, в котором ты принимаешь участие, это шанс выиграть трофей. Поэтому хотелось бы положить медали в Кубок. Но я понимаю, что финал будет тяжелым. "Заря" - хорошая команда, которая укомплектована хорошими футболистами с хорошим тренером", - сказал Суркис.