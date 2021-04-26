Герой футбольного дня. Мирча Луческу

Сразу после победы "Динамо" над "Шахтером" в 22-м туре УПЛ на нашем сайте было растиражировано мнение о том, что нынешняя ситуация – идеальная возможность для Мирчи Луческу, чтобы уйти. Это не попытка поймать хайп, не призыв к отставке, не проявление зависти или тому подобное. Это одна из мыслей, надиктованных логикой ситуации.

Вспомним, под каким соусом подавалась новость о приходе Мирчи Луческу в "Динамо". Речь шла о том, что румын приходит в Киев не только для того, чтобы утолить профессиональную жажду, но и для сатисфакции. Он хотел доказать боссам "Шахтера", что те поступили неправильно, уволив его в 2016-м, а затем дважды отказав Луческу в возвращении. Кроме того, у Мирчи Луческу остались неприятные чувства после периодов работы в "Зените" и сборной Турции. С обоих мест он шел не как победитель.

И вот первый сезон в "Динамо". Победа в Суперкубке Украины и выигрыш в доминантном стиле чемпионата. Ранее недостижимая для "Динамо" группа Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы. Финал Кубка Украины с неплохими шансами на золотой хет-трик. Есть уверенность, что в ближайшие годы "Динамо" еще раз сможет покорить такую ​​высоту?

Представляется, что киевлянам и дальше придется двигаться по дистанции с тем составом, который есть сейчас. То есть, с нападающим уровня Артема Беседина, по сравнению с которым даже Луис Адриано и Брандао, которых немало критиковали за их уровень игры в "Шахтере", - боги футбола. В "Динамо" немало молодежи, а ей свойственна нестабильность и снижение уровня после стремительного взлета. Наконец, с трудом верится в то, что таким слабым, как в этом сезоне, в дальнейшем будет "Шахтер". Поэтому лучшей возможности уйти победителем не будет.

Говорят, что идеальный тренерский цикл в одной команде – четыре-пять лет. Далее коллектив и его руководитель выгорают, а первые годы обычно идут на притирку и адаптацию. Но Мирча Луческу сразу нарушил этот алгоритм, показав, что квалифицированному тренеру не всегда требуется длительное время для достижения цели. Иногда просто нужно расчистить завалы. В контексте личных амбиций это работает идеально, но может ли работать в условиях высоких требований от руководства? Журналисты не успели как следует оформить протокол чемпионского матча "Динамо" с "Ингульцом", а Игорь Суркис уже раздавал интервью, заявляя, что пора бы уже его команде замахнуться на что-то в Европе. Слышите, в Европе – хотя даже двух лет не прошло со времен стыда имени "Лугано" и "Мальме". В мечтах Суркиса "Динамо" способно повышать планку и дальше, но сам Луческу со своим богатым опытом не может не понимать, что максимум из возможного – это удержать команду на той высоте, которая есть сейчас.

Собственно, в этом и сохраняется мотивация для Мирчи Луческу. Ведь удержаться на вершине, как известно, труднее, чем подняться на нее. Будучи человеком азартным и вечно голодным до побед, румын стремится забрать и Кубок Украины, а затем показать, что его успех не был случайным. Что победы "Динамо" – это его заслуга, а не поблажки от "Шахтера". Однако вряд ли Луческу не понимает и другого: что лучшей возможности уйти победителем не будет. Что каждое поражение, которое ранее было бы для "Динамо" всего-навсего рядовой неудачей, теперь будет восприниматься как шаг назад.

Можете критиковать автора за такую ​​позицию, но перед тем задумайтесь, сколько выдающихся спортсменов и людей из мира спорта запятнали свою репутацию тем, что не ушли вовремя. Мирча Луческу очень много хорошего сделал для украинского футбола, поэтому хочется, чтобы последний его аккорд был благозвучным, а не приглушенным из-за нездорово завышенных амбиции владельца "Динамо".