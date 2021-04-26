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Ярмоленко поздравил Динамо с чемпионством

Премьер-лига
(2 голосов)

В составе "бело-синих" футболист выступал с 2007 по 2018 год

Ярмоленко поздравил Динамо с чемпионством

УНИАН

Новина українською

Бывший игрок "Динамо", а ныне вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в своем Instagram отметил чемпионство киевлян.

Отметим, что в составе "бело-синих" Ярмоленко выступал с 2007 по 2018 год. За киевский клуб он провел 340 матчей, в которых забил 137 голов и сделал 90 результативных передач.

Вместе с "Динамо" 31-летний вингер трижды становился чемпионом Украины, 5 раз вице-чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины. Также три раза завоевывал Суперкубок Украины, дважды доходил до финала Кубка Украины и один раз становился бронзовым призером УПЛ.
Ярмоленко поздравил Динамо с чемпионством - изображение 1

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.04.2021 в 15:38
Молодець, це означає, що успіхи ДК йому не байдужі.
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2021 в 15:09
Андрюха, вылезай уже со своих болячек.
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