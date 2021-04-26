Ярмоленко поздравил Динамо с чемпионством

Бывший игрок "Динамо", а ныне вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в своем Instagram отметил чемпионство киевлян.

Отметим, что в составе "бело-синих" Ярмоленко выступал с 2007 по 2018 год. За киевский клуб он провел 340 матчей, в которых забил 137 голов и сделал 90 результативных передач.

Вместе с "Динамо" 31-летний вингер трижды становился чемпионом Украины, 5 раз вице-чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины. Также три раза завоевывал Суперкубок Украины, дважды доходил до финала Кубка Украины и один раз становился бронзовым призером УПЛ.

