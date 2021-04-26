Заря получила второй шанс осеребриться. О чем говорить после 23 тура УПЛ

Травма Мораеса не может служить оправданием для "Шахтера"

Проиграв на прошедших выходных "Александрии", донецкий "Шахтер" возродил интригу в тот момент, когда могло показаться, что у "горняков" не должно быть никаких проблем на финише сезона. Но теперь команда Каштру вынуждена будет не только выслушивать издевки со стороны киевского противника, так еще и оберегать второе место. Сейчас отрыв от идущей на третьей строчке "Зари" составляет четыре очка, но если луганчане обыграют в среду "Олимпик", то между командами будет всего один бал. А это не так много, учитывая форму "Шахтера" в 2021-м году.

Совсем не вовремя случилась травма Жуниора Мораеса. Не думайте, вылет футболиста никогда не бывает своевременным, однако одно дело потерять боевую единицу, когда концовка чемпионата - пустая формальность, и совсем другое - лишиться единственного форварда в период серьезной борьбы. Однако для "Шахтера" это не может служить отговоркой. Клуб сам шел к подобной ситуации, отказываясь от поиска прямой замены или хотя бы сменщика для Моры, рассчитывая, что 34-летний форвард никогда не травмируется. Но он травмировался и теперь "Шахтеру" придется думать, как обходиться без него.

Луиш Каштру еще осенью 2020-го года говорил, что в команде присутствуют три форварда (Мораес, Дентиньо, Фернандо) и он не ощущает никаких проблем. Есть еще молодой Вьюнник, но исходя из того, как часто он выходит на футбольное поле, тренер особо на него не рассчитывает. Солидарен с наставником был и Сергей Палкин, который не считал, что клуб срочно нуждается в новых трансферах. И если ситуация с нападающими устраивала главного тренера и руководство, значит и провал в Александрии, и другие возможные фиаско, не могут быть оправданы травмой Жуниора. Правильно? Или же верхушка клуба признает, что у "Шахтера" кадровая катастрофа на определенных позициях и потеря Матвиенко/Мораеса/Степаненко сразу становится ощутимым ударом? Георгий Грошев

Текущая борьба за еврокубки не определяет лучших, а отсекает худших

Возможно, мысль банальна, но по факту получается именно так. "Александрия" среди пяти претендентов на начало календарного года взяла самоотвод от своих претензий на международные турниры. "Десна", "Ворскла", "Колос" и "Заря" откровенно не радуют. Да, я помню, что луганчане ещё могут взять даже вторую строчку, и очень хочется, чтобы на финише сезона шла серьёзная рубка за место в квалификации Лиги чемпионов. Но поражения "Колосу" и "Ворскле" нынешней весной были абсолютно по игре. Это не случайные неудачи, а абсолютные провалы "чёрно-белых котов". Даже с "Олимпиком" на выходных всё могло завершиться ничьей, но хорошо, что подопечные Виктора Скрипника своевременно отреагировали на пропущенный мяч и в ответ забили сами.

"Ворскла", которая неделю назад обыгрывала "Зарю", сама не безгрешна. Так же практически без боя отдала три очка "Шахтёру" в марте, а против "Колоса" в субботу был такой же непонятный футбол, который луганчане показали с полтавчанами.

"Десна" и вовсе, похоже, решила самоустраниться, упустив шесть очков в играх против аутсайдеров лиги, "Миная" и "Львова".

Хотелось бы сказать, что сейчас радует только "Колос", но и у ковалевцев были свои срывы: ничьи с "Минаем" и "Ингульцом" всё ещё в памяти.

Все могут ошибаться, а те, кто этого не делает, зачастую ведут борьбу за чемпионство. Но наши претенденты на евроместа проваливаются слишком часто. Александр Рыженко

Мирча Луческу максимально погружается в рабочий процесс даже в проходных матчах. Это держит команду в тонусе, однако важно не перегореть

Немного удивил стартовый состав "Ингульца" – без Ситчинавы, Коваленко, Кучеренко и Щедрого. Непонятно, что хотел сказать Сергей Лавриненко, но понятно, что "Ингулец" не смог бы в этом поединке взять очки при любых кадровых перестройках. Слишком хладнокровно сыграло "Динамо".

Скажем откровенно – этот матч был проходным для киевлян с точки зрения сопротивления соперника. Но Мирча Луческу ни на минуту не потерял холодную голову. Максимально боевой стартовый состав, оптимальные, исходя из текущей кадровой ситуации, замены. Никаких вам супряг или тымчиков по ходу поединка после выхода со скамейки запасных. Разве что появление Дениса Гармаша можно оценивать неоднозначно.

Несмотря на то, что вопрос о победителе отпал уже на пятнадцатой минуте матча, Мирча Луческу не изменил себе и подсказывал команде из технической зоны даже под проливным дождем. Учитывая такое упорство тренера, возникает предположение, что и во время ненужных для "Динамо" поединков трех завершающих туров Луческу будет полностью в игре.

Такое погружение в рабочий процесс подкупает. К тому же впереди у "Динамо" финал Кубка Украины, который обязывает быть в тонусе. Но важно в условиях максимальной концентрации даже в проходных матчах не перегореть. Не перенасытиться игрой заблаговременно. Ведь пример "Шахтера" ярко показывает, что без желания играть в футбол гранд перестает быть грандом, превращаясь в сладкую булочку для команд калибра "Львова", "Александрии" или "Колоса". Игорь Семйон

"Заря" получила второй шанс осеребриться

Луганчане как могли отказывались от возможности поиграть в Лиге чемпионов, но судьба преподнесла им ещё один подарок в виде трёх поражений в пяти последних матчах "Шахтёра". Сейчас отрыв от дончан всего четыре балла и матч в запасе с "Олимпиком", запланированный уже на среду. Лучшего шанса сыграть в главном еврокубке современности, возможно, уже и не будет: не забываем, что у ряда лидеров текущего состава летом завершаются контракты, да и "оранжево-чёрные" вряд ли в ближайшем будущем будут настолько слабы, как сейчас.

Поэтому прежде, чем выходить на поле в каждом из четырёх следующих матчей, подопечные Виктора Скрипника должны задавать себе вопрос: когда у них в планах поиграть в квалификации Лиги чемпионов, если не в августе 2021-го? Александр Рыженко

Победа над "Шахтером" - хорошее прощание Шарана с "Александрией"

Давайте скажем прямо - "Александрия" провалилась во второй части сезона. Перед командой, исходя из заявлений и слухов, стояла задача попасть в зону еврокубков, однако уже сейчас можно говорить, что со своей миссией Владимир Шаран не справился. У команды был шанс спастись в прошлую среду, однако пройти "Зарю" в полуфинале кубка им не удалось. Перед игрой с "Шахтером" у "горожан" не было особой мотивации, но они взяли, и всем назло справились, проведя один из лучших матчей в сезоне.

Причин несколько. Тут и слабость нынешнего "Шахтера", о которой сказано немало, и присутствие болельщиков на трибунах, и умение играть против грандов. В нынешней кампании, к примеру, "Александрия" набрала четыре очка в играх против "горняков", и дважды могла отобрать балы у "Динамо", однако оба раза минимально проиграла. Но главная причина исторического для себя триумфа в воскресенье - это мотивация Владимира Шарана. Наставник, вероятнее всего, летом покинет команду, и победа над действующим чемпионом Украины позволит ему уйти с высоко поднятой головой. Да, до этого было четыре поражения кряду, но всегда запоминается последнее, и многие болельщики еще долго будут помнить эту самую викторию.

Владимир Богданович - легенда "горожан". Он многое дал команде, многое сделал для нее, превратив нестабильный коллектив в бронзового призера УПЛ и достойного участника группового этапа Лиги Европы. Но у каждой сказки есть свой конец и как мы уже неоднократно говорили - "Александрии" и Шарану пора расходиться. Это пойдет на пользу всем. Георгий Грошев

Два домашних поединка – надежда "Миная" на спасение

Большинство матчей текущего чемпионата Украины проходят при пустых трибунах, но это не мешает как минимум одну команду лиги называть чисто домашней. Речь о "Минае", который в выездных поединках играет просто безобразно. Просветление появляется только во время поединков в Ужгороде.

На своем домашнем стадионе "Минай" в этом сезоне побеждал "Десну", "Александрию", "Днепр-1" и "Олимпик", отбирал очки у "Колоса". Не сравнить с тем, что добыто на выезде. До конца чемпионата "Минай" еще дважды сыграет дома – и это шанс на очки. Даже несмотря на грозные имена соперников – "Шахтер" и "Ворскла".

Хватить может даже одной ничьей, ведь "Олимпик" сейчас впереди только благодаря лучшим дополнительным показателям. Дончане все поединки проводят на выезде, поэтому могут рассчитывать только на ситуативный прорыв в том или ином поединке. "Минаю" же нужно акцентировано делать ставку на домашние игры. А предыдущие результаты, добытые на стадионе "Авангард" в Ужгороде, должны вдохновить уверенностью и верой в то, что непобедимых соперников не бывает.

Без этого у "Миная" путь только один – в Первую лигу. Игорь Семйон

Получит ли Остап Маркевич в "Мариуполе" еще один шанс?

"Мариуполь" - одна из худших команд УПЛ, если учитывать результаты 2021-го года. Коллектив Остапа Маркевича набрал шесть очков, опережая по данному показателю лишь кризисный "Олимпик". Не самая радужная картинка, учитывая как бодро начали сезон "приазовцы" с новым наставником. Нравилась скорость игры, короткие передачи, быстрые переходы из обороны в атаку, но всего этого хватило лишь на два месяца. После этого начался серьезный спад.

Остап Миронович говорил, что хотел бы вывести свой клуб в еврокубки, однако сейчас команда идет на десятом месте, опережая "Минай" и "Олимпик" на четыре бала. Никакой Лиги Конференций. Пока что лишь борьба за выживание. Многие резонно задаются вопросом - стоит ли давать еще один шанс Маркевичу-младшему или же отправлять в отставку по итогам нынешней кампании? Решать, понятное дело, не нам. Тем более, что однозначного ответа у нас нет.

С одной стороны, этот сезон был слишком трудный. Мало того, что команд лишили нормальной подготовки летом, так еще и "Мариуполь" отыграл лишь один домашний матч. Все остальное время команда вынуждена метаться между городами. С другой стороны, у "приазовцев" нет ни стабильности, ни характера. Футболисты могут отлично смотреться против "Ингульца", а после - ничего не показать с кризисным "Олимпиком". Молодые Бондаренко, Очеретько и Кулаков сначала устраивают голевую феерию, а уже через неделю выдают беззубый матч с минимумом моментов. К тому же, в этом сезоне "Мариуполь" практически не добывал побед на характере, проигрывая по ходу матча. Можно вспомнить мартовскую ничью с "Днепром-1", когда на жилках выгрызли результат на последних минутах, или перестрелку 3:3 с "Олимпиком", но пока это выглядит лишь исключением из правил.

Одним словом охарактеризовать результаты "Мариуполя" при Маркевиче-младшем сложно, а потому давайте сделаем вывод уже после окончательного финиша кампании. Как нам кажется, "приазовцы" вряд ли вылетят (уж больно нестабильные оппоненты), а сам молодой наставник заслуживает получить еще один шанс, в виде второго сезона. Георгий Грошев

Фото - ФК "Шахтер", Александр Приходько, ФК "Мариуполь"