Павелко: Уверен, что Суперлиге точно конец - клубы вернутся в систему

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о причинах неудачи Европейской Суперлиги.

"Суперлига - это хороший пример того, как футбольная Европа продемонстрировала свое единение. Не только ФИФА, УЕФА и МОК поддержали полностью единый меморандум обращения к всемирной общественности. Я думаю, в будущем эта ситуация станет отличной прививкой для таких идей, которые могут разрушить смысл европейского и мирового футбола. Когда Чеферин узнал о создании Суперлиги, он чувствовал в себе полную уверенность и мы все были в нем уверены. У нас очень сильная команда. Действительно, было неприятно, что случился такой обман, когда вечером говорят, что это все неправда и фейк, а утром просто обрывается связь с Аньелли.

С другой стороны в УЕФА не было никакой боязни. Была четкая уверенность, что это не срастется в какую-то историю. Там не было никакого фундамента и единой системы для всей Европы. Футбол - это религия и не стоит сравнивать его с хоккеем, НБА, НХЛ. План клубов-участников Суперлиги был в том, чтобы успеть объявить об этом проекте до того, как мы проголосуем за новый формат еврокубков. Новый формат меняет полностью философию проведения еврокубков с 2024 года. Он долго согласовывался со всеми лигами, клубами, вносились изменения, вынашивался революционный подход к проведению еврокубков. Конечно же эти клубы понимали, что после принятия таких революционных решений потом стартовать с новой идеей будет не совсем интересно.