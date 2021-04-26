Вернидуб: Шахаб молодец. Доказал, что может решить исход матча

Капитан и защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал победу над "Олимпиком" (2:1) в 23-м туре УПЛ.

- Каждая победа для нас очень важна. Мы находимся на финальном этапе и крайне необходимо выигрывать в каждой встрече, отрываясь от конкурентов. Надеюсь, что и дальше получится делать так же. Наш следующий соперник – тот же "Олимпик". Поэтому восстанавливаемся, готовимся и нужно снова побеждать.



В первом тайме мы полностью доминировали, имели хорошие подходы и моменты, но не всё было реализовано. Во втором тайме соперник отреагировал, провёл хорошую контратаку, забил гол с пенальти.



Но мы снова вышли вперёд. Шахаб молодец. Доказал, что может решить исход матча.



- Ну, что, готов после матча с "Олимпиком" к матчу с "Олимпиком"?)

- Да, так получилось, что нам предстоит сыграть две встречи подряд. Но мы тщательно готовимся к каждому сопернику.



- Назови главный козырь достижения положительного результата во вчерашнем матче.

- Это наша воля к победе.



- Как эмоциональное состояние ребят после таких серьёзных игр с "Александрией" и "Олимпиком"?

- Играть в плотном графике – это неплохо. Но нужно уметь грамотно восстанавливаться и правильно подводить себя к следующим играм.



- Давно мы не играли на "Славутич-Арене". Как тебе поле после такого перерыва?

- Поле хорошее, всё понравилось. Хотелось бы, чтобы оно позволяло играть чуть быстрее. Но отталкиваясь от погодных условий, в которых мы начинали наш чемпионат в этом году и в которых сейчас находимся, то поле прекрасно выдержало все нагрузки", - сказал Вернидуб.

Напомним, что 28 апреля "Заря" встретится вновь с "Олимпиком" в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.