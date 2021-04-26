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Леоненко: Футболисты Шахтера понимают, что Каштру в команде не будет
Клуб должен сделать выводы
shakhtar.com
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о турнирном положении донецкого "Шахтера".
"Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в следующем сезоне. Я бы уже после "Агробизнеса" сделал выводы", – сказал Леоненко.
Напомним, что контракт португальского специалиста с "горняками" заканчивается летом 2021 года. Также ранее сообщалось, что "Шахтер"
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