Леоненко: Футболисты Шахтера понимают, что Каштру в команде не будет

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о турнирном положении донецкого "Шахтера".

"Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в следующем сезоне. Я бы уже после "Агробизнеса" сделал выводы", – сказал Леоненко.