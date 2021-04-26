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Леоненко: Футболисты Шахтера понимают, что Каштру в команде не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб должен сделать выводы

Леоненко: Футболисты Шахтера понимают, что Каштру в команде не будет

shakhtar.com

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о турнирном положении донецкого "Шахтера".

"Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в следующем сезоне. Я бы уже после "Агробизнеса" сделал выводы", – сказал Леоненко.

Напомним, что контракт португальского специалиста с "горняками" заканчивается летом 2021 года. Также ранее сообщалось, что "Шахтер" предложил Де Дзерби двухлетний контракт.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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KDK2020 (Киев)
26.04.2021 в 16:41
Але ж самі собі протирічать: усі розуміють після "Агробізнеса", так навіщо далі програвати усім підряд? Насправді, ці спроба довести здивованій публікє, що ми - сільнєє фсєх, просто самі так захатєлі прікідиватьса. Ні, вже не сильніші. Перефразуючи русскава класіка: ані нє нє хатєлі жить па старому - ані нє маглі!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.04.2021 в 15:37
Як казав Борменталь: "Професор, він все розуміє...")
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satellite (Харьков)
26.04.2021 в 15:33
Это давно все понимают и тем более игроки Шахтёра. Но они понимают что они второго места могут лишится , с такой игрой???
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2021 в 15:08
Проснулся. Это уже все понимают.
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