ВИДЕО, как Гречишкин порвал сетку, пробивая пенальти в ворота Шахтера

В матче 23-го тура донецкий "Шахтер" потерпел поражение от "Александрии". Счет был открыт перед перерывом - после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти в ворота горняков. Приговор исполнил бывший игрок "Шахтера" Дмитрий Гречишкин - он пробил точно в нижний угол. Интересно, что мяч однако не оказался в сетке, а вылетел за пределы поля. Трудно сказать, была ли уже там дыра и Дмитрий попал именно в нее, или же мяч попал в "слабое" место. Впрочем, арбитр Сергей Бойко взятие зафиксировал. А уже во втором тайме "Александрия" закрепила свое преимущество вторым голом.