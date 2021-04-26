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ВИДЕО, как Гречишкин порвал сетку, пробивая пенальти в ворота Шахтера

Премьер-лига
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Дмитрий положил начало сенсационной победе

ВИДЕО, как Гречишкин порвал сетку, пробивая пенальти в ворота Шахтера

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В матче 23-го тура донецкий "Шахтер" потерпел поражение от "Александрии". Счет был открыт перед перерывом - после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти в ворота горняков. Приговор исполнил бывший игрок "Шахтера" Дмитрий Гречишкин - он пробил точно в нижний угол. Интересно, что мяч однако не оказался в сетке, а вылетел за пределы поля. Трудно сказать, была ли уже там дыра и Дмитрий попал именно в нее, или же мяч попал в "слабое" место. Впрочем, арбитр Сергей Бойко взятие зафиксировал. А уже во втором тайме "Александрия" закрепила свое преимущество вторым голом.

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В статье: Дмитрий Гречишкин Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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