А поспешим-ка мы их хоронить, или Игра в четвертого лишнего. Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ

Тур вышел бескомпромиссным, то есть, совсем без ничьих. Напомню, что в сезоне это происходит всего лишь во второй раз, а первый был в позапрошлом туре. Есть еще недоигранный 18-й тур, но львовское дерби вполне может завершиться и вничью. В любом случае, все это удовольствие имело место исключительно весной.

Во всех поединках, кроме того, что открывал обозреваемый нами 23-й тур, выиграли хозяева поля.

Также отмечу, что в шести матчах из семи забивала только одна команда. А единственный гол "Олимпика" на семерых проигравших был забит с пенальти, и судейские эксперты подвергли его сомнению. Также в большинстве игр был зафиксирован крупный счет. На мой взгляд, все это свидетельствует не в пользу тура.

Что еще? Ах да, за три тура до финиша был официально определен чемпион. Говорю так не из желания умалить значимость этого достижения "Динамо", а просто потому, что лично для меня сей факт был неизбежен уже достаточно давно. Поздравляю болельщиков киевлян без сарказма, но и без особого энтузиазма. Выиграли и выиграли. Увы, не это стало самым интересным в сезоне.

На всякий случай, для особо ущемленных: ровно то же написал бы, будь на месте "Динамо" его конкурент. В данном конкретном сезоне – в сложившихся обстоятельствах. Для особо непонятливых: потому что борьбы за чемпионство во втором круге не было, как таковой. Вернее, она велась, но только с одной стороны. Которая заслуженно и взяла титул.

Последнее предложение – для особо обидчивых.

Динамо – Ингулец 5:0

Александрия – Шахтер 2:0

Заря – Олимпик 2:1

Колос – Ворскла 3:0

Львов – Десна 1:0

Днепр-1 – Минай 3:0

Мариуполь – Рух 0:3

Зрелищность. Без вариантов, самым зрелищным стал чемпионский матч "Динамо", который доставил массу положительных эмоций его фанатам. Жаль лишь, что играла в нем только одна команда – вторую загнали под плинтус, откуда она если и выглядывала, то крайне робко.

Назвал бы смотрибельной и игру в Харькове, где "Мариуполь" принимал "Рух" - но процентов на 80 за счет второго тайма. Нормально смотрелись поединки в Днепре (тут рулил первый тайм), Львове и Александрии.

Менее событийными вышли матчи в Запорожье (где хозяйничает "Заря") и Ковалевке – по пять-шесть опасных для ворот моментов. Но, на секундочку, тут было забито по три гола. То есть, абсолютно скучных игр в этом туре я не узрел. В смысле игровой содержательности, разумеется.

Интрига. А тут печалька. По большому счету, последние полтайма можно было не смотреть нигде. И в этом смысле, мы имеем худший тур сезона.

В Киеве интригу убил первый же мяч, забитый Забарным уже на 4-й минуте – "Ингулец" выглядел жертвенным барашком на чемпионском алтаре. Первый гол "Днепра", который забил Довбик, прозвучал началом похоронного марша для "Миная" в середине первого тайма.

Костышин открыл счет в Ковалевке вскоре после перерыва, и после этого "Ворскле" тоже можно было сушить весла: ни одного серьезного аргумента в атаке до самого финального свистка. "Шахтер" "убил" второй мяч "Александрии" на 54-й минуте – он на счету Шастала.

"Рух" открыл счет в середине второго тайма, когда Климчук реализовал пенальти + удалили Чоботенко, и с тех пор мы "Мариуполя" не видели. А в Запорожье после победного гола в исполнении Шахаба на 70-й минуте разве что "Заря" могла увеличить счет.

И только во Львове, если очень захотеть, мы можем разглядеть шанс уйти от поражения аж на 89-й минуте: сэйв Ильющенкова после удара головой Конопли. Но если по-хорошему, то все для "Десны" здесь закончилось другим его сэйвом – когда был парирован пенальти Гуцуляка, опять-таки в середине тайма.

Грустно, девицы…

Логика. Попробуйте назвать незакономерным счет киевского "поединка" - у меня не получается. Так же склоняюсь к тому, что близок к логичному и крупный счет в Днепре. Думаю, и "Заря" вполне "наиграла" на победу с минимальным преимуществом. Но скорее 1:0.

"Рух", по моим скромным подсчетам, заслуживал победы в два мяча, а не три; а "Колос", возможно, и того менее. Но уж выиграли они совершенно закономерно, без вопросов. "Александрия", в общей сложности, создала не больше угроз воротам, чем ее соперник. Но моменты у ворот "Шахтера" были куда более "убойными", и это делает ее успех логичным.

Наименее убедительным, в соотношении голевых шансов и в сравнении с другими матчами тура, выглядит преимущество "Львова" над "Десной". Но и его можно подогнать под ответ задачки, при желании. Пусть немногим, но лучше.

То есть, у меня выходит, что в этот раз практически все было по делу. А вы говорите: нет логики в футболе…

Судейство. Обнаружил две игры, в которых ошибки арбитров могли сказаться на результате.

"Мариуполь" - "Рух". 66-я минута: назначение пенальти в ворота хозяев поля, при 0:0. Юстас считает, что фол Чоботенко на Борячуке был за пределами штрафной, то есть, согласен здесь с экспертом Ступаром.

82-я минута: не засчитанный гол Топалова, при 0:2. "Вне игры нет". Таким образом, мы видим здесь два судейских решения не в пользу "Мариуполя", которые повлияли на ход и исход игры.

"Заря" - "Олимпик". 12-я минута: пенальти в ворота гостей за фол на Кочергине, при 0:0. И 54-я минута: пенальти в ворота хозяев за фол на Тейшейре, при 1:0. Оба 11-метровых были реализованы. Я неспроста объединил эти два эпизода, хотя эксперт Шебек говорит лишь о втором. И вы поймете, почему именно, из ответа Юстаса – без купюр: так доходчивее будет.

"Е..чие повторы… Замечу, что второй пенальти судья сразу не свистнул, а после паузы. Но в динамике я бы свистнул оба. Я злой на повторы, увеличил, 5 минут вглядывался, сына позвал (тот тоже арбитр), все до с.аки. Малый сказал, что такой х..ни он давно не видел, и привел в пример ВАР в Германии и Англии. Я промолчал (злобный смайл)".

Уточню: мой консультант по жизни матом не разговаривает – только, когда его выводят из себя. И, справедливости ради, повторы на канале "Униан" на такое способны – особенно, когда их смотришь каждую неделю. Вывод: ясно, что ничего не ясно. Но для того, чтобы объявлять ошибочным именно второй пенальти из двух, достаточных оснований мы найти так и не смогли.

Видимо, остается позавидовать острому зрению штатного эксперта.

Везение. Вы не поверите, но ни в одном из семи матчей я не обнаружил ни одного (!!!) случая вмешательства Фортуны в ход событий.

Хотя вру, был один: промах Довбика с пенальти по воротам "Миная" на 18-й минуте, при 0:0. К слову, этот 11-метровый эксперты сайта также отбраковали. Однако ни возможная ошибка рефери, ни костыль, подставленный удачей, не могли ничего изменить в этой игре, где "Днепр" вынес соперника в аут за какую-то четверть часа, а того словно и вообще на поле не было.

А хорошо ли для тура такое молчание богини счастливого случая – решайте сами.

Личности. По мне, вне всякой конкуренции был Борячук из "Руха". Выйдя на замену во втором тайме, он успел за эти полчаса с хвостиком, так или иначе, поучаствовать во всех трех голах своей команды. В тройку наиболее запомнившихся включу Богданова из "Колоса" - за его штрафные удары, а также де Пену из "Динамо".

Наибольшее количество сэйвов в туре на счету Крынского ("Ингулец") – под десяток. Но и пропустил он полдесятка мячей. Поэтому лучшим признал бы Ильющенкова ("Львов") – всего три сэйва такого калибра, но включая отраженный пенальти. Еще запомнился Панькив ("Александрия").

Симпатии. Новоиспеченный чемпион, естественно, блеснул игрой для зрителя, на что его перед матчем благословил Луческу. Вторым, уже традиционно, отметил бы "Днепр". "Рух" тоже понравился – когда хорошо, тогда хорошо.

А вот "Ингулец" и "Минай" были пресловутыми живыми мертвецами. Ни о чем. К сожалению, в этом туре вынужден отправить к ним в компанию "Ворсклу". Шокирующая нестабильность команды Максимова.

Таблица. Узнаю брата Колю! Пусть они и поменялись местами с братом Васей. Наибольшая очковая пропасть в чемпионате Украины наблюдается между первой и второй строчками сверху.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 23 18 4 1 51-14 +37 58 0 2 Шахтер 23 13 6 4 47-18 +29 45 0 3 Заря 22 12 5 5 39-19 +20 41 0 4 Колос 23 9 10 4 32-21 +11 37 0 5 Ворскла 23 10 7 6 33-23 +10 37 0 6 Десна 23 10 6 7 34-25 +9 36 0 7 ФК Александрия 23 8 5 10 31-31 0 29 0 8 СК Днепр-1 23 8 5 10 34-34 0 29 0 9 ФК Львов 22 7 3 12 21-47 -26 24 0 10 ФК Мариуполь 23 5 7 11 22-38 -16 22 0 11 Ингулец 23 3 11 9 20-38 -18 20 0 12 Рух 22 4 8 10 20-36 -16 20 0 13 Олимпик 22 5 3 14 25-40 -15 18 0 14 ФК Минай 23 4 6 13 15-40 -25 18 0

"Заря" приблизилась к "Шахтеру". Может ли обойти? Теоретически, да. Реально – верю в то, что нынешний деморализованный "Шахтер" способен отдать путевку в квалифайн Лиги чемпионов. Но не верю в то, что нынешняя "Заря" способна ее у него отобрать.

Ну допустим, что победа над "Олимпиком" в доигровке уже в кармане, и расстояние между "Шахтером" и "Зарей" свелось к одному очку. Команда Каштру нынче в состоянии проиграть "Днепру". Но дарить очки тем же немощным "Минаю" с "Ингульцом" – это вряд ли. То есть, "Заре" нужно будет выигрывать тупо все: у "Миная", "Днепра" и "Александрии". Не верю.

Разве что последние двое окажутся волшебным образом немотивированными аж донельзя. Даже третьей стороной, которая бросит все на фиг по принципу: сгорела хата – гори сарай! Или живые мертвецы восстанут из зада… турнирной таблицы, дав последний и решительный бой непременно "Шахтеру". "Минай" - после "Зари" и перед "Ворсклой", а "Ингулец" - после двух "лобовух".

И не забудем при этом, что последние три тура придется сыграть в сжатые сроки – за какие-то восемь дней. Словом, на вашем месте я бы не мечтал.

А начиная с третьего места, я бы разделил команды на три четверки. В первой из них сегодня лишней выглядит "Заря": уж "бронзу" она вряд ли кому теперь уступит. А вот "Колос", "Ворскла" и "Десна" схлестнутся в экстазе за зону Европы. Кто станет третьим лишним? Сразу и не скажешь, у кого из них календарь хуже. А вот четвертый лишний тут виден невооруженным глазом: "Заря".

В "золотой" середине еще недавно лишним показался бы "Львов". Но команда Бессмертного совершила поистине большой скачок в таблице. И после ряда ее дерзких побед над "верхними", так и подмывает вопросить: "Львов", ты шо, в натуре, бессмертный?!! Так что лишним здесь скорее рискует оказаться "Мариуполь", как-то уверенно скользящий по наклонной.

И, наконец, в депрессивной нижней четверке наиболее слабы позиции "Миная". У него и календарь – на убой, тогда как остальным можно "порешать вопросы" еще до последнего тура. Да, если откровенно, то и наименее солидная игра. А поспешу-ка я их хоронить. А у них уже дома дела. В смысле, в первой лиге. Хотя лично я предпочел бы вернуть туда "Ингулец". А лучше обоих.

Анонсы. Гвоздь программы 24-го тура: "Десна" - "Колос". Схватка за Европу.

С точки зрения турнирной таблицы, дальше идет вывеска "Олимпик" - "Ингулец" . Вангую, однако, минимум остроты у ворот и, скорее всего, унылую ничейку. Возможна и бодрая, но тогда она может активизировать любителей теории договора. Впрочем, эти-то всегда наготове.

Любопытно, сумеет ли хоть что-то противопоставить решившему задачу чемпиону плохо предсказуемая "Ворскла". К слову, вспомнилось, как ее прочили едва ли не в эти самые чемпионы. А сегодня у нее, оказывается, элементарно не хватает скамейки.

Регрессирующий "Шахтер" примет прогрессирующий "Днепр". Печаль на челе Каштру настолько контрастирует с озаряющей лицо Йовичевича улыбкой, что буду очень удивлен, если команда последнего не разживется тут очками (пусть они для нее сейчас не особо и важны). Или мы с вами все-таки чего-то не знаем?

"Заря", по всему, должна прибивать "Минай". "Руху" очки нужнее, чем "Александрии", да и раздражитель из него так себе – чай не "Шахтер". А чем закончится противостояние "Мариуполя" и "Львова" - интересно, наверное, только болельщикам этих клубов.

Так что смотрим наш сериал дальше. А местами уже и досматриваем.