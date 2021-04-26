Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Садимся с детьми смотреть УПЛ и уже с осторожностью это делаем" - Денисов недоволен матами Костышина в прямом эфире
Директор каналов Футбол считает, что поведение Костышина должно быть рассмотрено в комитете этики и честной игры
shakhtar.com
На прошлой неделе в СМИ попала информация о скандале с участием игроков "Колоса", на что наставник команды Руслан Костышин в интервью после поединка с "Ворсклой"
"Мы видим то, что и главный тренер "Колоса" признает, что инцидент был. Насколько девушка хорошо писала сочинение в школе, мы никогда не узнаем, потому что видеосъемки нет. У нас УПЛ катится в тартарары. Сначала Владислав Гельзин, потом Дмитрий Китаев, теперь Руслан Костышин. Я понимаю, что могло много чего прозвучать, особенно в YouTube. Может кто-то ругался матом. Ты главный тренер команды УПЛ и кто бы что не говорил, у тебя должны быть честь, достоинство и статус. Твой статус точно выше.
Мы все садимся с детьми смотреть УПЛ и мы уже с осторожностью это делаем. Я считаю, что людям нужно успокоиться и понять, что они в прямом эфире. У нас и Лёша Белик недавно "отличился", но с ним договориться попроще. Мы уже молчим о том, что несётся во время матча. Вы ж не забывайте, что стоят микрофоны вокруг вас. А теперь это несётся в послематчевых комментариях. Мне кажется, нужна в определенной степени перезагрузка и поведение Руслана Костышина тоже должно быть рассмотрено в комитете этики и честной игры. Так будет честно", - сказал Денисов.
Популярное сейчас
- "Такое начудить в Кубке, а потом судить через 3 дня? Проблем в чемпионате нет". Юрченко - об арбитре Пасхале
- Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться
- Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО