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"Садимся с детьми смотреть УПЛ и уже с осторожностью это делаем" - Денисов недоволен матами Костышина в прямом эфире

Премьер-лига
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Директор каналов Футбол считает, что поведение Костышина должно быть рассмотрено в комитете этики и честной игры

"Садимся с детьми смотреть УПЛ и уже с осторожностью это делаем" - Денисов недоволен матами Костышина в прямом эфире

shakhtar.com

Новина українською

На прошлой неделе в СМИ попала информация о скандале с участием игроков "Колоса", на что наставник команды Руслан Костышин в интервью после поединка с "Ворсклой" эмоционально высказался с использованием нецензурных слов. Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал данную ситуацию.

"Мы видим то, что и главный тренер "Колоса" признает, что инцидент был. Насколько девушка хорошо писала сочинение в школе, мы никогда не узнаем, потому что видеосъемки нет. У нас УПЛ катится в тартарары. Сначала Владислав Гельзин, потом Дмитрий Китаев, теперь Руслан Костышин. Я понимаю, что могло много чего прозвучать, особенно в YouTube. Может кто-то ругался матом. Ты главный тренер команды УПЛ и кто бы что не говорил, у тебя должны быть честь, достоинство и статус. Твой статус точно выше.

Мы все садимся с детьми смотреть УПЛ и мы уже с осторожностью это делаем. Я считаю, что людям нужно успокоиться и понять, что они в прямом эфире. У нас и Лёша Белик недавно "отличился", но с ним договориться попроще. Мы уже молчим о том, что несётся во время матча. Вы ж не забывайте, что стоят микрофоны вокруг вас. А теперь это несётся в послематчевых комментариях. Мне кажется, нужна в определенной степени перезагрузка и поведение Руслана Костышина тоже должно быть рассмотрено в комитете этики и честной игры. Так будет честно", - сказал Денисов.

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В статье: Руслан Костышин Александр Денисов ТК Футбол Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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