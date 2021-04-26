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Соломон: Нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер
Черная полоса горняков затянулась
Полузащитник "
"Нужно сесть и проанализировать игру, все ошибки и сделать выводы. А главное - вспомнить, что мы все еще "Шахтер".
Нужно выйти на следующий матч с максимальным настроем и добыть победу", - сказал Соломон.
Напомним, что после 23-го тура "Динамо" официально оформило чемпионство, а "Шахтеру" еще предстоит побороться с "Зарей" за второе место.
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