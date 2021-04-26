Соломон: Нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал последние неутешительные результаты команды, последним из которых стало поражение от "Александрии" (0:2).

"Нужно сесть и проанализировать игру, все ошибки и сделать выводы. А главное - вспомнить, что мы все еще "Шахтер".

Нужно выйти на следующий матч с максимальным настроем и добыть победу", - сказал Соломон.