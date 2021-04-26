  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соломон: Нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон: Нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Черная полоса горняков затянулась

Соломон: Нужно вспомнить, что мы все еще Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире ТК Футбол прокомментировал последние неутешительные результаты команды, последним из которых стало поражение от "Александрии" (0:2).

"Нужно сесть и проанализировать игру, все ошибки и сделать выводы. А главное - вспомнить, что мы все еще "Шахтер".

Нужно выйти на следующий матч с максимальным настроем и добыть победу", - сказал Соломон.

Напомним, что после 23-го тура "Динамо" официально оформило чемпионство, а "Шахтеру" еще предстоит побороться с "Зарей" за второе место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...