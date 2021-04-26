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Беседин: Мы долго этого ждали и заслуженно досрочно стали чемпионами
Киевляне принимают поздравления
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Нападающий "
- Конечно, мы долго к этому шли и я хочу поздравить всех болельщиков, команду, тренерский штаб, президента, всем большое спасибо. Мы этого долго ждали и заслуженно стали чемпионами досрочно. Я считаю, что это многого стоит. Ощущения непередаваемые, поэтому, хорошо, что все так получилось, спасибо за все болельщикам.
- Чемпионская игра - важный компонент чемпионского титула. Насколько это совпадает на сегодняшний день?
- Я считаю, что в матче с "Ингульцом" мы поставили хорошую точку в этом сезоне. Он еще, конечно, не окончен, нас ожидают матчи в чемпионате и кубковый поединок. Будем на них выходить как на игру с "Ингульцом" - с большой ответственностью. Все празднования на выходных, а когда уже соберемся на базе, будем непосредственно готовиться к следующему сопернику.
- Трофей держал в руках? Как ощущения, он тяжелый?
- Да, очень тяжелый.
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