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Беседин: Мы долго этого ждали и заслуженно досрочно стали чемпионами

Премьер-лига
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Киевляне принимают поздравления

Беседин: Мы долго этого ждали и заслуженно досрочно стали чемпионами

instagram.com/artembesedin

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал завоевание киевлянами чемпионского титула нынешнего сезона.

- Конечно, мы долго к этому шли и я хочу поздравить всех болельщиков, команду, тренерский штаб, президента, всем большое спасибо. Мы этого долго ждали и заслуженно стали чемпионами досрочно. Я считаю, что это многого стоит. Ощущения непередаваемые, поэтому, хорошо, что все так получилось, спасибо за все болельщикам.

- Чемпионская игра - важный компонент чемпионского титула. Насколько это совпадает на сегодняшний день?

- Я считаю, что в матче с "Ингульцом" мы поставили хорошую точку в этом сезоне. Он еще, конечно, не окончен, нас ожидают матчи в чемпионате и кубковый поединок. Будем на них выходить как на игру с "Ингульцом" - с большой ответственностью. Все празднования на выходных, а когда уже соберемся на базе, будем непосредственно готовиться к следующему сопернику.

- Трофей держал в руках? Как ощущения, он тяжелый?

- Да, очень тяжелый.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо

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