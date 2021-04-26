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Шахтер в 2020 году заплатил более 410 млн гривен налогов

Премьер-лига
(3 голосов)

И попал в топ-200 налогоплательщиков Украины

Шахтер в 2020 году заплатил более 410 млн гривен налогов

worldsoccertalk.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в 2020 году заплатил в госбюджет Украины чуть более 410 миллионов гривен налогов.

Такие данные предоставляет ресурс "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", который опубликовал список из топ-200 компаний-налогоплательщиков Украины за прошлый год.

Интересно, что это на 5% больше, чем заплатил "Шахтер" в 2019 году.

Таким образом, среди компаний-налогоплательщиков "Шахтер" занял 133-е место в рейтинге.

При этом "горняки" стали единственным спортивным клубом, который попал в этот рейтинг.

Отметим, что первые три места в рейтинге занимают "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз України". Также в топ-10 рейтинга входят три крупнейшие украинские производители табачной продукции.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2021 в 19:15
Але ні слова, що ті податки --- це наші щомісячні надбавки за плату за газ і бензин. Похвалились грабежем простих людей.
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Hanter44 (Baburka)
26.04.2021 в 19:37
Так від Динамо і меньших податків ніхто не бачив.А Сурішс краде як і Ахметов.Може трохи меньше,але ж краде!
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0
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Saturn (Киев)
26.04.2021 в 18:33
А сколько Рыжий со страны снял в 2020 году?
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-1
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simargl (Чернигов)
26.04.2021 в 18:24
А чемпионы заплатили ))? Ведь Суркис сказал, что на премиальные можно купить квартиру в Киеве и хорошую машину. Интересно было бы посмотреть данные по всей УПЛ...
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-2
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ПетроФ (Луцьк)
26.04.2021 в 18:45
а на скільки. ти сам, почав платити більше за електроенергію? Тому до сраки те що футбольори рижого заплатили декіілька сот лям налогів. це наші гроші.
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simargl (Чернигов)
26.04.2021 в 19:26
Ну так твій коханий теж не з повітря гроші бере. Укренегоальянс не томатами торгує... та й ж@поблок та друже Медведчук балів браткам не додає...
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