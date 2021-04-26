Шахтер в 2020 году заплатил более 410 млн гривен налогов

Донецкий " Шахтер " в 2020 году заплатил в госбюджет Украины чуть более 410 миллионов гривен налогов.

Такие данные предоставляет ресурс "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", который опубликовал список из топ-200 компаний-налогоплательщиков Украины за прошлый год.

Интересно, что это на 5% больше, чем заплатил "Шахтер" в 2019 году.

Таким образом, среди компаний-налогоплательщиков "Шахтер" занял 133-е место в рейтинге.

При этом "горняки" стали единственным спортивным клубом, который попал в этот рейтинг.

Отметим, что первые три места в рейтинге занимают "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз України". Также в топ-10 рейтинга входят три крупнейшие украинские производители табачной продукции.