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Шахтер в 2020 году заплатил более 410 млн гривен налогов
И попал в топ-200 налогоплательщиков Украины
worldsoccertalk.com
Донецкий "
Такие данные предоставляет ресурс "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", который опубликовал список из топ-200 компаний-налогоплательщиков Украины за прошлый год.
Интересно, что это на 5% больше, чем заплатил "Шахтер" в 2019 году.
Таким образом, среди компаний-налогоплательщиков "Шахтер" занял 133-е место в рейтинге.
При этом "горняки" стали единственным спортивным клубом, который попал в этот рейтинг.
Отметим, что первые три места в рейтинге занимают "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз України". Также в топ-10 рейтинга входят три крупнейшие украинские производители табачной продукции.
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