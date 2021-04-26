Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чурко: Ситуацию с поездом воспринимаем как шутку
Хавбек говорит, что ничего такого не было
youtube-канал.Великий футбол
Полузащитник "
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что четверо игроков “Колоса”, возвращаясь с матча в поезде Ужгород - Киев, употребляли спиртное, приставали к девушкам из соседнего купе и даже выломали дверь.
"Ситуацию с поездом мы воспринимаем как шутку. Мы знаем, что того, что там наговорили, и близко не было.
Было написано, что я хамил и употреблял напитки, – это без доказательств. 21-й век, а люди в это верят. Никакого алкоголя вообще не было. Девушка, которая давала интервью, я ее в глаза не видел.
Когда мы вышли из поезда, полицейские сказали, что не знают, в чем дело, что им сказали туда подъехать.
Как мы поняли, на полицию пошло давление, потому они не знали, что нам предъявить. Мы постояли две минуты, и потом были свободны", – сказал Чурко.
Популярное сейчас
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- Странный допинг: экс-легионер Александрии обвиняет клуб в мошенничестве
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- Динамо - чемпион. Между Шахтёром и Зарёй четыре очка. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО