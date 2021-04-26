Чурко: Ситуацию с поездом воспринимаем как шутку

Полузащитник " Колоса " Вячеслав Чурко прокомментировал происшествие в поезде Ужгород – Киев.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что четверо игроков “Колоса”, возвращаясь с матча в поезде Ужгород - Киев, употребляли спиртное, приставали к девушкам из соседнего купе и даже выломали дверь.

"Ситуацию с поездом мы воспринимаем как шутку. Мы знаем, что того, что там наговорили, и близко не было.

Было написано, что я хамил и употреблял напитки, – это без доказательств. 21-й век, а люди в это верят. Никакого алкоголя вообще не было. Девушка, которая давала интервью, я ее в глаза не видел.

Когда мы вышли из поезда, полицейские сказали, что не знают, в чем дело, что им сказали туда подъехать.

Как мы поняли, на полицию пошло давление, потому они не знали, что нам предъявить. Мы постояли две минуты, и потом были свободны", – сказал Чурко.