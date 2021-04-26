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Шевчук: В ситуации с Шахтером виноваты все - Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна

Премьер-лига
(7 голосов)

Риторические вопросы от экс-игрока горняков

Шевчук: В ситуации с Шахтером виноваты все - Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал последние неутешительные результаты "горняков", последним из которых стало поражение от "Александрии" (0:2).

"Игроки, прежде всего, профессионалы. Они играют в "Шахтере". Практически все игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба. В этом матче я увидел только Степаненко. Думал он вырубит кого-то и получит красную. Он нервный бегал и не мог никому передать эту страсть и энергию.

В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что "Шахтер" практически упал на дно и я был прав. Именно тогда нужно было поменять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет 3 место в чемпионате?", - прокомментировал Вячеслав Шевчук.

Напомним, что после 23-го тура "Динамо" официально оформило чемпионство, а "Шахтеру" еще предстоит побороться с "Зарей" за второе место.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (15)
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1395816 (Харьков)
26.04.2021 в 22:01
С каких это пор Шевчук стал форвардом, правда экс , как можно писать такую .... ю!
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0
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
26.04.2021 в 21:18
ШаХрай займе третє у випадку, якщо: Дніпро їх шпокне, що реально, а Зоря виграє пропущений матч у Олімпіка і обіграє Минай. Але ж... справеливому диву можуть "завадити" потойбічні "сили" у вигляді ручних суддів.
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+4
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 21:20
Там уже Мадам Мозоль лыжи смазывает....
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.04.2021 в 21:35
лыжи на роликах?
0
0
ts0y (Чернигов)
26.04.2021 в 20:59
Перед новым годом Шахтер упал на дно, но потом снизу постучали, раза так 3-4)
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.04.2021 в 20:42
Слава, так ти ще, виявляється, екс-форвард??
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+7
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.04.2021 в 20:37
Коні не винні.
Ответить
+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 21:21
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
26.04.2021 в 20:31
А еще виноваты Денисов, Шевчук, Леоненко и Метверели
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.04.2021 в 21:43
а Морозов, Биба, Грачев?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
26.04.2021 в 20:18
Знаете, я не верю в третье место Шахтера. НО, если такое случится, первым на выход должен быть господин Палкин. На не Срна, Боту, Каштру и тп
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+5
0
football_soccer (Украина)
26.04.2021 в 20:33
да кто же Палкина просто так отпустит, он слишком много знает о делах хозяина )
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
26.04.2021 в 21:11
Ну тогда по старинке - несчастный случай на работе
+4
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 21:23
Это же штирлиц плешивого фюрера... Подполковник ФСБ Палкин.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.04.2021 в 21:40
верю, что Шахтер не опустится ниже 3-го места!!!
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0
0


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