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Шевчук: В ситуации с Шахтером виноваты все - Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна
Риторические вопросы от экс-игрока горняков
ДК от Шурика
Экс-защитник "
"Игроки, прежде всего, профессионалы. Они играют в "Шахтере". Практически все игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба. В этом матче я увидел только Степаненко. Думал он вырубит кого-то и получит красную. Он нервный бегал и не мог никому передать эту страсть и энергию.
В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что "Шахтер" практически упал на дно и я был прав. Именно тогда нужно было поменять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет 3 место в чемпионате?", - прокомментировал Вячеслав Шевчук.
Напомним, что после 23-го тура "Динамо" официально оформило чемпионство, а "Шахтеру" еще предстоит побороться с "Зарей" за второе место.
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