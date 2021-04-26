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Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер

Премьер-лига
(4 голосов)

Луческу уверен, что итальянец принесет в УПЛ новые идеи

Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал слухи, которые активно сватают на пост главного тренера "Шахтера" наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Обеспокоен ли я возможным назначением Де Дзерби в "Шахтер"? О нет, напротив, я был бы счастлив.

Уверен, что он принесет новые идеи, в Украине ему будут рады", - сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что "горняки" предложили 41-летнему тренеру "Сассуоло" контракт на 2 года, а назначение итальянца лоббирует директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (7)
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prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 20:03
Вот и ладненько. Шахтеру нужен тренер а Динамо хороший соперник. Все за.
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+9
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.04.2021 в 19:59
Когда и кому давал интервью Луческо о возможном тренере Шахтера?
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.04.2021 в 20:22
Под статьей есть источник. Открываешь и ищешь статью Lucescu chiama De Zerbi: "Sarei contento, porterebbe idee nuove allo Shakhtar e qui in Ucraina". Там сказано, что интервью брало это издание. Но вот когда - не сказано. Хотя статья сегодняшняя.
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 21:29
Здесь русский дух, Россией пахнет, Здесь кто живет — и сам не рад, Здесь тот, кто мыслит — просто чахнет, Здесь тел немытых тяжкий смрад! Здесь лицемерия оковы, Здесь из говна мы строим рай, Почто нам слезы стариковы — Нам, б++дь, империю давай! Почто, убогая Россия, Ты громко плещешься в крови, Тебе убийца — как мессия, ще и молишь: Длань яви И придави! Мы любим силу, Мы любим страх, мы любим боль! Мы любим рыть другим могилу, Но быть чтоб честными-уволь! Лобзаем ноги мы тирану, Взывая — силу покажи! Здесь не страна — пятно изьяна, Здесь дух стукачества и лжи…. Великий эфиопский поэт Пушкин А. С.
+2
-1
balamyt (Boston)
26.04.2021 в 19:56
Лукавит Луческу .Я бв предложил этот пост Б.Маркевичу..Он работал с браж. в МХ и Днепре ,с которвм длшел до Финала ЛЕ ...он с амбициями как и Шахтер и у него свои счетв с ДинамоК...Он еще не был тренером Чемпионов Украинв ..а очень бв этого хотел..Так что ставьте на Маркевича господа
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+2
-5
prostors (Вольногорск)
26.04.2021 в 20:02
Он всегда чего то хочет и что.
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+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 21:28
У Маркевича есть Металлист.... Так что пока гуляй на йух ...советчик... блдь....
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0
-1


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