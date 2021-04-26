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Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер
Луческу уверен, что итальянец принесет в УПЛ новые идеи
dynamo.kiev.ua
Главный тренер "
"Обеспокоен ли я возможным назначением Де Дзерби в "Шахтер"? О нет, напротив, я был бы счастлив.
Уверен, что он принесет новые идеи, в Украине ему будут рады", - сказал Луческу.
Ранее сообщалось, что "горняки" предложили 41-летнему тренеру "Сассуоло"
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