Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал слухи, которые активно сватают на пост главного тренера "Шахтера" наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Обеспокоен ли я возможным назначением Де Дзерби в "Шахтер"? О нет, напротив, я был бы счастлив.

Уверен, что он принесет новые идеи, в Украине ему будут рады", - сказал Луческу.