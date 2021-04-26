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Леонид Кравчук о чемпионстве Динамо: Я 5 лет ждал этого дня

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый президент Украины, как известно, болеет за Динамо

Леонид Кравчук о чемпионстве Динамо: Я 5 лет ждал этого дня

football24.ua

Новина українською

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о чемпионстве "Динамо" в нынешнем сезоне.

- Вы знаете, этот коронавирус принес столько пессимизма, что после матча с "Ингульцом" был взрыв радости, счастья и веры. Я 5 лет ждал этого дня и он настал, и настал заслуженно. Я не поверил, что можно за неполных 2 года изменить команду. "Динамо" изменилось игрой и коллективностью. Это просто невероятно!

Поздравляю, во-первых, главного тренера Мирчу Луческу, Игоря и Григория Суркисов, которые содержат клуб, но, прежде всего, всех игроков. В раздевалке - итог праздника, а праздник был на стадионе.

- "Динамо" вернулось, которое мы помним еще с тех времен?

- Конечно, я увидел сыгранную, великую команду и перспектива открылась такая, что она уже не опустится. Игроки поверили в тренера и мы все поверили!

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В статье: Леонид Кравчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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