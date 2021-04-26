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Источник: Марсель проявляет интерес к Довбику

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард Днепра-1 проводит отличный сезон

Источник: Марсель проявляет интерес к Довбику

Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду "Днепра-1" Артему Довбику со стороны французского "Марселя".

Цыганык оценивает интерес как достаточно серьезный, так как "Марсель" уже некоторое время ведет игрока.

Также источник подтвердил, что футболистом интересуются "Динамо", "Шахтер" и "Бешикташ".

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик стал автором 10 голов в 24 матчах за "Днепр-1".

Transfermarkt оценивает форварда в 400 000 евро, его контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года.

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В статье: Марсель Артем Довбык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.04.2021 в 21:19
Цыганык это придумал на ходу
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.04.2021 в 20:54
ну если Цыганык сказал - то это точнейшая правда !!!
Ответить
+3
0


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