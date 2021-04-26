Источник: Марсель проявляет интерес к Довбику

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду "Днепра-1" Артему Довбику со стороны французского "Марселя".

Цыганык оценивает интерес как достаточно серьезный, так как "Марсель" уже некоторое время ведет игрока.

Также источник подтвердил, что футболистом интересуются "Динамо", "Шахтер" и "Бешикташ".

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик стал автором 10 голов в 24 матчах за "Днепр-1".

Transfermarkt оценивает форварда в 400 000 евро, его контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года.