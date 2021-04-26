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Источник: Марсель проявляет интерес к Довбику
Форвард Днепра-1 проводит отличный сезон
Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду "Днепра-1"
Цыганык оценивает интерес как достаточно серьезный, так как "Марсель" уже некоторое время ведет игрока.
Также источник подтвердил, что футболистом интересуются "Динамо", "Шахтер" и "Бешикташ".
Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик стал автором 10 голов в 24 матчах за "Днепр-1".
Transfermarkt оценивает форварда в 400 000 евро, его контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года.
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