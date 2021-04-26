Хобленко может продолжить карьеру в норвежском Стабеке

Форвард " Днепра-1 " Алексей Хобленко летом может сменить клуб.

Как сообщает FCDnipro.com, нападающим серьезно заинтересовался норвежский "Стабек" Также данную информацию подтверждает и журналист Игорь Цыганык.

На данный момент обсуждается возможная аренда с правом выкупа.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Хобленко в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист. Также стоит отметить, что после зимней паузы он только раз попал в стартовый состав днепровского клуба.

Тransfermarkt оценивает игрока в 600 000 евро, его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.