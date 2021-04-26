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Хобленко может продолжить карьеру в норвежском Стабеке
Обсуждается аренда с правом выкупа
Форвард "
Как сообщает FCDnipro.com, нападающим серьезно заинтересовался норвежский "Стабек" Также данную информацию подтверждает и журналист Игорь Цыганык.
На данный момент обсуждается возможная аренда с правом выкупа.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Хобленко в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист. Также стоит отметить, что после зимней паузы он только раз попал в стартовый состав днепровского клуба.
Тransfermarkt оценивает игрока в 600 000 евро, его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.
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