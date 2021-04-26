Скрипник: Рады, что Шахаб забил, мы его купили не для мебели

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал гол Шахаба в матче с бывшим клубом форварда, "Олимпиком" (2:1) , который стал победным для луганчан.

"Только рады, что Шахаб забил. Мы его купили не для мебели. Привыкает к нашим требованиям.

Он – нападающий, голы – это то, что от него ждут. Мы ждем, он ждет и переживает сильно. Рад за него", - сказал Скрипник.