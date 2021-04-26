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Скрипник: Рады, что Шахаб забил, мы его купили не для мебели

Премьер-лига
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Второй гол Шахаба за луганчан

Скрипник: Рады, что Шахаб забил, мы его купили не для мебели

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал гол Шахаба в матче с бывшим клубом форварда, "Олимпиком" (2:1), который стал победным для луганчан.

"Только рады, что Шахаб забил. Мы его купили не для мебели. Привыкает к нашим требованиям.

Он – нападающий, голы – это то, что от него ждут. Мы ждем, он ждет и переживает сильно. Рад за него", - сказал Скрипник.

Напомним, что это второй гол Шахаба в 11 матчах за "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Виктор Скрипник Шахаб Захеди
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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