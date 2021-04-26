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Скрипник: Рады, что Шахаб забил, мы его купили не для мебели
Второй гол Шахаба за луганчан
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал гол Шахаба в
"Только рады, что Шахаб забил. Мы его купили не для мебели. Привыкает к нашим требованиям.
Он – нападающий, голы – это то, что от него ждут. Мы ждем, он ждет и переживает сильно. Рад за него", - сказал Скрипник.
Напомним, что это второй гол Шахаба в 11 матчах за "Зарю".
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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