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Григорий Суркис: Многие, включая Сабо, говорили, что Динамо не может спорить с Шахтером, унижали игроков
Йожефу Йожефовичу икнется
Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу "
- Это ощущение большого счастья. В течение последних восьми-девяти месяцев Мистер вместе с игроками сотворил чудо - вернул "Динамо" золотые медали и находится в шаге от выигрыша Кубка Украины. На мой взгляд, команда прогрессирует, а тренер дал ей необходимую уверенность и сделал такие вещи, которые на сегодняшний день невозможно было себе представить за такой короткий промежуток времени.
- Чемпионская составляющая - это не только блеск медалей, но и чемпионское качество игры?
- Команда - это единый механизм, который в этом сезоне не давал сбоев. Хочу вернуться к словам моего брата, президента "Динамо", который при знакомстве команды с Мирчей Луческу сказал, что если с этим тренером не получится, то непонятно, какой еще тренер нужен.
Помните, как в 1996 году Йожеф Сабо, проиграв "Ксамаксу", сказал, что ко всем нашим игрокам - Шевченко, Реброву и других - нужно привязать гири и сбросить в реку? Но пришел гениальный Валерий Лобановский и сотворил чудо. Через год команда уже снимала скальп с великой "Барселоны" самого Луи ван Гала.
Через 25 лет мы имеем повторение такого успеха. Многие, включая Сабо, говорили, что киевское "Динамо" не может спорить с донецким "Шахтером" за золотые награды, унижали игроков. Однако эти игроки сегодня доказали, что нет ничего невозможного.
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