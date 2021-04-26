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Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее Олег Владимирович высказывался очень критически

Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему

Новина українською

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Олег Блохин после чемпионства киевлян отказался говорить о том, изменилось ли его мнение о назначении Мирчи Луческу главным тренером команды.

"Я уже высказался. Я не обсуждаю эту тему", – сказал Блохин.

Напомним, что ранее Блохин критически отнесся к назначению румынского тренера, в частности, заявляв, что это "плевок в душу" и что "Луческу опустил Лобановского ниже планки".

Читайте такжеБлохин: Луческу опустил Лобановского ниже планки. Это плевок в душу
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В статье: Мирча Луческу Олег Блохин Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 23:40
А что может Блохин обсудить... Золото Луческу и свое дно в виде 4-го места ДИНАМО ???
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+2
-2
balamyt (Boston)
27.04.2021 в 00:32
При Блохине ПЛ была в двое сильнее ..Был МХ и Днепр..До каких пор Все будут думать что ДинамоК или Шахтер единств.кандидаты в Чемпионы .В АПЛ ..Ливерпуль ,Челси ,МЮ ,Лестер ,Арсенал ,МС были чемпионами ..но ЭТО Никому из них не гарантировано...Так должно быть и в УПЛ.
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0
0
Maugli (Джунгли Африки)
26.04.2021 в 23:37
Пенсионера Блохин просто жаба давит. Что не его позвали. Так иди работай, а то живут на пособие от АФУ легенды золотого мяча
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+3
-1
Unselfish (Белая Церковь )
26.04.2021 в 23:32
Ах.рен.еть новость, всем новостям новость. Новость о том, что Блохин не обсуждает что-то, вот это новость, браво...
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+4
0


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