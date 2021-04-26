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Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему
Ранее Олег Владимирович высказывался очень критически
Бывший игрок и главный тренер "
"Я уже высказался. Я не обсуждаю эту тему", – сказал Блохин.
Напомним, что ранее Блохин критически отнесся к назначению румынского тренера, в частности, заявляв, что это "плевок в душу" и что "Луческу опустил Лобановского ниже планки".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
26.04.2021 в 23:40
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balamyt (Boston)
27.04.2021 в 00:32
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Maugli (Джунгли Африки)
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Unselfish (Белая Церковь )
26.04.2021 в 23:32
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