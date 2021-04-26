Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему

Бывший игрок и главный тренер " Динамо " Олег Блохин после чемпионства киевлян отказался говорить о том, изменилось ли его мнение о назначении Мирчи Луческу главным тренером команды.

"Я уже высказался. Я не обсуждаю эту тему", – сказал Блохин.

Напомним, что ранее Блохин критически отнесся к назначению румынского тренера, в частности, заявляв, что это "плевок в душу" и что "Луческу опустил Лобановского ниже планки".