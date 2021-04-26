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Днепр-1 планирует выкупить Чуже и Пихаленка
Трансферные планы днепрян
scdnipro1.com.ua
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Сумма выкупа составляет один миллион долларов.
Напомним, что Чуже арендован днепрянами до конца сезона у загребского "Динамо". В 11 матчах хорватский нападающий забил шесть голов.
Также Цыганык сообщил, что "Днепр-1" намерен продлить еще на сезон аренду Даниила Игнатенко из "Шахтера" и сделать предложение "горнякам" о выкупе Александра Пихаленка.
Отметим, что и Пихаленок и Игнатенко выступают за днепрян с осени прошлого года.
В активе 23-летнего Пихаленка семь результативных передач в 13 играх. Игнатенко забил один гол и отдал столько же голевых передач в 21 матче за днепрян.
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