Днепр-1 планирует выкупить Чуже и Пихаленка

" Днепр-1 " планирует выкупить контракт хорватского форварда Марио Чуже, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Сумма выкупа составляет один миллион долларов.

Напомним, что Чуже арендован днепрянами до конца сезона у загребского "Динамо". В 11 матчах хорватский нападающий забил шесть голов.

Также Цыганык сообщил, что "Днепр-1" намерен продлить еще на сезон аренду Даниила Игнатенко из "Шахтера" и сделать предложение "горнякам" о выкупе Александра Пихаленка.

Отметим, что и Пихаленок и Игнатенко выступают за днепрян с осени прошлого года.

В активе 23-летнего Пихаленка семь результативных передач в 13 играх. Игнатенко забил один гол и отдал столько же голевых передач в 21 матче за днепрян.