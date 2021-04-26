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Днепр-1 планирует выкупить Чуже и Пихаленка

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферные планы днепрян

Днепр-1 планирует выкупить Чуже и Пихаленка

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" планирует выкупить контракт хорватского форварда Марио Чуже, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Сумма выкупа составляет один миллион долларов.

Напомним, что Чуже арендован днепрянами до конца сезона у загребского "Динамо". В 11 матчах хорватский нападающий забил шесть голов.

Также Цыганык сообщил, что "Днепр-1" намерен продлить еще на сезон аренду Даниила Игнатенко из "Шахтера" и сделать предложение "горнякам" о выкупе Александра Пихаленка.

Отметим, что и Пихаленок и Игнатенко выступают за днепрян с осени прошлого года.

В активе 23-летнего Пихаленка семь результативных передач в 13 играх. Игнатенко забил один гол и отдал столько же голевых передач в 21 матче за днепрян.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1 Даниил Игнатенко Марио Чуже
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
27.04.2021 в 00:37
Хорошее будит приобретение..Нужно еще выкупить контракт Дубинчака ..и Булецы ..а также вернуть на психологическую реабилитацию Супрягу..Только в Днепр1 ему будит хорошо и он снова начнет забивать ..как раньше
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