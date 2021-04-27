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Бущан: Луческу хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмоции голкипера киевлян

Бущан: Луческу хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о матче с "Ингульцом" (5:0) и завоеванном чемпионстве.

- На ноль получилось сыграть, потому что не было ударов по воротам. За это огромное спасибо всей команде. Мы обороняемся начиная от нападающего, потом полузащитники и защитники.

- "Золото" по праву вернулось в Киев, где оно и должно быть. Это правда?

- Это правда, но в жизни все циклично и бывает по-разному. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнем готовиться к новому сезону, точнее через два дня, после выходных.

- Как будете отмечать чемпионство?

- В кругу семьи, всей командой.

- Мирча Луческу доказал, что даже этот состав, который был многими списан, способен на многое?

- Ему не надо было ничего доказывать. Он хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству.

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В статье: Мирча Луческу Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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