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Бущан: Луческу хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству
Эмоции голкипера киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Вратарь "Динамо"
- На ноль получилось сыграть, потому что не было ударов по воротам. За это огромное спасибо всей команде. Мы обороняемся начиная от нападающего, потом полузащитники и защитники.
- "Золото" по праву вернулось в Киев, где оно и должно быть. Это правда?
- Это правда, но в жизни все циклично и бывает по-разному. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнем готовиться к новому сезону, точнее через два дня, после выходных.
- Как будете отмечать чемпионство?
- В кругу семьи, всей командой.
- Мирча Луческу доказал, что даже этот состав, который был многими списан, способен на многое?
- Ему не надо было ничего доказывать. Он хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству.
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