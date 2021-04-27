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Григорий Суркис: Что еще нужно, чтобы ультрас признали, что переход тренера из одного клуба в другой - это мировая практика
Борьба продолжается
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Экс-президент "
- После завоевания чемпионства - что еще нужно доказать ультрас?
- Во-первых, не всем ультрас. Есть определенное количество людей, которые считают, что имеют право оскорблять человека, за такой короткий промежуток времени создавшего золотую команду. Что еще нужно для того, чтобы они признали, что переход тренера из одного клуба в другой - это сегодня мировая практика? Посмотрите на Моуринью - даже в Англии он тренировал три клуба. Могу привести и другие примеры, но думаю, что и этого достаточно.
На мой взгляд, нормальные болельщики аплодировали Луческу во время полуфинала Кубка Украины в Тернополе, где кучка людей, которых невозможно понять, его оскорбляли. Прежде всего, оскорбляли уже седого человека, человека в возрасте. Считаю, нужно это прекратить и сделать все возможное, чтобы команда чувствовала, что у нее есть поддержка - поддержка всех болельщиков, к которым пришла эта долгожданная победа.
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