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Григорий Суркис: Луческу оскорбляет кучка людей, которых невозможно понять

Премьер-лига
(1 голосов)

Борьба продолжается

Григорий Суркис: Луческу оскорбляет кучка людей, которых невозможно понять

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Экс-президент "Динамо" Григорий Суркис после победы киевлян в чемпионате высказался о протестах ультрас, которые направлен против Мирчи Луческу и владельцев клуба.

- После завоевания чемпионства - что еще нужно доказать ультрас?

- Во-первых, не всем ультрас. Есть определенное количество людей, которые считают, что имеют право оскорблять человека, за такой короткий промежуток времени создавшего золотую команду. Что еще нужно для того, чтобы они признали, что переход тренера из одного клуба в другой - это сегодня мировая практика? Посмотрите на Моуринью - даже в Англии он тренировал три клуба. Могу привести и другие примеры, но думаю, что и этого достаточно.

На мой взгляд, нормальные болельщики аплодировали Луческу во время полуфинала Кубка Украины в Тернополе, где кучка людей, которых невозможно понять, его оскорбляли. Прежде всего, оскорбляли уже седого человека, человека в возрасте. Считаю, нужно это прекратить и сделать все возможное, чтобы команда чувствовала, что у нее есть поддержка - поддержка всех болельщиков, к которым пришла эта долгожданная победа.

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Ramses-ua (Запорожье)
27.04.2021 в 02:25
Кучка рыгов,коллаборантов и прочие ,,какая разница"никак понять не могут ультрас. Удивительно!
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0
0
balamyt (Boston)
27.04.2021 в 00:45
У правоохранителой есть видео записи Нужно отлавливать этих принципиальных деби..лоидов и наказывать их как матер. так и морально ,запрещая посещеть матчи Динамо К Мин. на 6 месяцев. чтобы не портили воздух и настроения игрокам и трен.штабу .
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+2
-2
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
27.04.2021 в 01:39
100% противно на это смотреть, команда играет, а «обиженые» кукарекают, вам не нравится тренер? Имеете право на своё личное субъективное мнение! Вы его озвучили, большенство с вами не согласно, а многие даже не в курсе что там такого прям наговорил Луческу который отрабатывал свои деньги не более того, сегодня он работает на Динамо, и делает это успешно, какие могут быть предъявы??? Высказались? А теперь заглохли!
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0
-1


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