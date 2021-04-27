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Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Эта история будет еще не раз всплывать

Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо

Фото: Twitter

Новина українською

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказался о поединке в Тернополе и конфликте между ультрас киевлян и Мирчей Луческу, который произошел во время игры.

"Сюрпризов касательно матча никаких не случилось. Это была обучающая программа "Динамо" для "Агробизнеса". Касаемо конфликта мы видим, что он продолжается и он кипит. Уже выиграно чемпионство и команда в финале Кубка Украины. То, что этот конфликт будет продолжаться, это однозначно, так как ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они не - "Динамо".

Думаю, эта история будет еще не раз всплывать", - высказался Денисов.

Читайте такжеУльтрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов ультрас Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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witcher_r (Киев)
27.04.2021 в 08:03
Псина,ты прекрасно знаешь,что это за типа ультрас,кто их зарядил,чтобы орали х..ню разную.
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