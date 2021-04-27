Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказался о поединке в Тернополе и конфликте между ультрас киевлян и Мирчей Луческу, который произошел во время игры.

"Сюрпризов касательно матча никаких не случилось. Это была обучающая программа "Динамо" для "Агробизнеса". Касаемо конфликта мы видим, что он продолжается и он кипит. Уже выиграно чемпионство и команда в финале Кубка Украины. То, что этот конфликт будет продолжаться, это однозначно, так как ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они не - "Динамо".

Думаю, эта история будет еще не раз всплывать", - высказался Денисов.