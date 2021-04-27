Шаран: Александрия не сдается и играет до конца

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги победы над донецким "Шахтером" (2:0) в 23-м туре УПЛ.

"Я очень благодарен нашим ребятам за то, что они наконец-то победили, не хотелось антирекордов. Хотелось победить в последнем матче на домашнем стадионе в этом сезоне. Теперь тут будут менять газон. Президент команды сказал, что ребята молодцы. Он, как и болельщики, получил положительные эмоции.

"Александрия" не сдается и играет до конца. Респект нашим игрокам и тренерскому штабу", - сказал Шаран.