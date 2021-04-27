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Шаран: Александрия не сдается и играет до конца

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский тренер доволен результатом команды

Шаран: Александрия не сдается и играет до конца

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги победы над донецким "Шахтером" (2:0) в 23-м туре УПЛ.

"Я очень благодарен нашим ребятам за то, что они наконец-то победили, не хотелось антирекордов. Хотелось победить в последнем матче на домашнем стадионе в этом сезоне. Теперь тут будут менять газон. Президент команды сказал, что ребята молодцы. Он, как и болельщики, получил положительные эмоции.

"Александрия" не сдается и играет до конца. Респект нашим игрокам и тренерскому штабу", - сказал Шаран.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "александрийцы" находятся на 7-м месте, набрав 29 баллов.

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
27.04.2021 в 10:14
Ну не все же время играть раздвинув ноги.
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