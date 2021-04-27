Гусев: Приятно, что чемпионство Динамо пришлось на мой День рождения

Бывший игрок "Динамо", а ныне - ассистент Мирчи Луческу Олег Гусев прокомментировал чемпионство киевлян.

- Лучший подарок на День рождения - чемпионство "Динамо"?

- Конечно, мы же работали 8 месяцев, чтобы праздновать и так совпало, приятно, что в мой День рождения.

- Становиться чемпионом в качестве тренера и в качестве игрока - то же самое или немного другое по ощущениям?

- Немного другое. Все таки, тренерская работа - чуть-чуть другая, но радости похожие.

- Помню, как вы праздновали чемпионство в раздевалке, будучи игроком. Почему вы сегодня такой скованный?

- Потому что это победа, в первую очередь, ребят. Они куют победу на поле, и должны себя так вести.

- Признайтесь, хотелось ли в этом сезоне хоть на минуту выйти на поле?

- Нет, уже время прошло. Главное, чтобы таких матчей как с "Ингульцом" было побольше, 2:0 на 15-й минуте и смотришь игру спокойно.

- Не могу не спросить о подарке, который преподнес "Шахтер" - победа "Александрии" в матче с горняками, +13...

- +13 - становится теплее, но самое главное, что мы выиграли, не будем обращать внимание на соперника. Главное улучшать свою игру и добиваться побед.

- Но приятно?

- Приятно", - сказал Гусев.



Отметим, что 25 апреля Олегу Гусеву исполнилось 38 лет.