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Гусев: Приятно, что чемпионство Динамо пришлось на мой День рождения
Экс-игроку "бело-синих" исполнилось 38 лет
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Бывший игрок "Динамо", а ныне - ассистент Мирчи Луческу Олег Гусев прокомментировал чемпионство киевлян.
- Лучший подарок на День рождения - чемпионство "Динамо"?
- Конечно, мы же работали 8 месяцев, чтобы праздновать и так совпало, приятно, что в мой День рождения.
- Становиться чемпионом в качестве тренера и в качестве игрока - то же самое или немного другое по ощущениям?
- Немного другое. Все таки, тренерская работа - чуть-чуть другая, но радости похожие.
- Помню, как вы праздновали чемпионство в раздевалке, будучи игроком. Почему вы сегодня такой скованный?
- Потому что это победа, в первую очередь, ребят. Они куют победу на поле, и должны себя так вести.
- Признайтесь, хотелось ли в этом сезоне хоть на минуту выйти на поле?
- Нет, уже время прошло. Главное, чтобы таких матчей как с "Ингульцом" было побольше, 2:0 на 15-й минуте и смотришь игру спокойно.
- Не могу не спросить о подарке, который преподнес "Шахтер" - победа "Александрии" в матче с горняками, +13...
- +13 - становится теплее, но самое главное, что мы выиграли, не будем обращать внимание на соперника. Главное улучшать свою игру и добиваться побед.
- Но приятно?
- Приятно", - сказал Гусев.
Отметим, что 25 апреля Олегу Гусеву исполнилось 38 лет.
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