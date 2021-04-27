Герой футбольного дня. Валерий Бондарь

Для него этот сезон очень странный и необычный. Осенью он играл в Лиге чемпионов и в одном из матчей "выключал" из игры грозного Ромелу Лукаку. А весной не попадал в заявку на некоторые рядовые игры чемпионата. Молодым футболистам свойственна нестабильность, но в отношении Валерия Бондаря нужно говорить о большем. О крайностях, порожденных этой нестабильностью. А завершилось все плачевно – травмой и вылетом из игры минимум на три месяца.

Бондарь не виноват, что все так сложилось, но его пример показателен относительно ситуации в клубе. Две тяжелые травмы в течение нескольких дней (кроме Бондаря, еще Мораес) – явный признак недостатков процесса тренировок и восстановления футболистов. Самое смешное, что при Каштру "Шахтер" не играет на больших оборотах. Можно было бы понять природу этих травм, если бы "горняки" постоянно действовали в максимально высоком темпе. Но нет, игроки травмируются практически на ровном месте.

Бондарь не был бы основным на Евро-2020, поэтому для сборной Украины это несущественная потеря. Но когда такое несчастье случается с молодым футболистом, неприятные чувства переполняют независимо от контекста сборной. Тем более Бондаря нельзя не сравнивать с его сверстниками и коллегами по амплуа. В то время как Забарный и Попов – основные в "Динамо", а Александр Сирота – первый на подхвате, Валерий Бондарь терялся где-то между Витао и Хочолавой. Защитниками, чья работа на футбольном поле точно не является образцовой.

Важно, чтобы эта травма не выбила парня из психологического равновесия. Уже упоминавшийся Попов также пропускал игры из-за повреждения, но вернулся в основной состав "Динамо". Корниенко и Исмаили после своих повреждений до сих пор не в идеальных кондициях, но для Бондаря они как никто другой способны найти правильные слова поддержки. В конце концов, очень вероятно, что Валерий вернется к тренировкам "Шахтера" как раз тогда, когда команду возглавит новый тренер.

И это будет хорошая возможность начать все с чистого листа.