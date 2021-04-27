Скрипник: Понимаем, что у Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги выступлений команды после победы над "Олимпиком" (2:1).

"Выжаты как лимон. Сперва 120 минут в Кубке Украины, а тут соперник, который готовился всю неделю. Если бы перед игрой сказали, что выиграем 2:1, то сразу бы подписались под такой счет. Сейчас важен результат. Когда противник сравнял счет, то нужно было снова прикладывать усилия.

Мы прекрасно понимаем, что у нас не топ-команда, которая только рисует на поле и блестит. Все через силу и характер. Начали чемпионат с двух поражений, а теперь уже скоро можем себе третье место гарантировать. Постараемся сделать", - сказал Скрипник.