Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Понимаем, что у Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит
Наставник "луганчан" доволен результатом на фоне усталости
Фото - ФК Заря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги выступлений команды после победы над "Олимпиком" (2:1).
"Выжаты как лимон. Сперва 120 минут в Кубке Украины, а тут соперник, который готовился всю неделю. Если бы перед игрой сказали, что выиграем 2:1, то сразу бы подписались под такой счет. Сейчас важен результат. Когда противник сравнял счет, то нужно было снова прикладывать усилия.
Мы прекрасно понимаем, что у нас не топ-команда, которая только рисует на поле и блестит. Все через силу и характер. Начали чемпионат с двух поражений, а теперь уже скоро можем себе третье место гарантировать. Постараемся сделать", - сказал Скрипник.
Напомним, что после 23-го тура луганская "Заря" находится на 3-м месте, в активе клуба 41 зачетный пункт.
Популярное сейчас
- Григорий Суркис: Луческу оскорбляет кучка людей, которых невозможно понять
- Серия А. Лацио - Милан 3:0. Большие глаза страха
- Днепр-1 планирует выкупить Чуже и Пихаленка
- Кулач лидирует, Цыганков подтягивается. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО