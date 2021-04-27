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Скрипник: Понимаем, что у Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "луганчан" доволен результатом на фоне усталости

Скрипник: Понимаем, что у Зари не топ-команда, которая рисует на поле и блестит

Фото - ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги выступлений команды после победы над "Олимпиком" (2:1).

"Выжаты как лимон. Сперва 120 минут в Кубке Украины, а тут соперник, который готовился всю неделю. Если бы перед игрой сказали, что выиграем 2:1, то сразу бы подписались под такой счет. Сейчас важен результат. Когда противник сравнял счет, то нужно было снова прикладывать усилия.

Мы прекрасно понимаем, что у нас не топ-команда, которая только рисует на поле и блестит. Все через силу и характер. Начали чемпионат с двух поражений, а теперь уже скоро можем себе третье место гарантировать. Постараемся сделать", - сказал Скрипник.

Напомним, что после 23-го тура луганская "Заря" находится на 3-м месте, в активе клуба 41 зачетный пункт.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ПроФутбол

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