Родригес: Чемпионство Динамо - это первый шаг, следующий титул тоже должен стать нашим

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после игры с "Ингульцом", в которой "бело-синие" оформили 16-й чемпионский титул в эпоху независимой Украины.

– Эмоции невероятные. Посмотрите на меня, этот кубок – чудесный. Это моё первое чемпионство в Украине. Команда сделала значительный прыжок. Весь сезон был тяжелым, но мы сделали это. Теперь нужно сохранять концентрацию, ведь следующий шаг для нас – Кубок Украины. Благодарю всех партнеров по команде и тренеров. Двигаемся дальше.

– Это твой самый счастливый день в жизни?

– Конечно. Я счастлив быть чемпионом здесь и сейчас. Для меня это большой шаг, я надеюсь выиграть больше таких трофеев.

У нас есть семья – "Динамо". И мы должны продолжать наш путь вместе, а все неудачи оставить позади. Чемпионство – это первый шаг, следующий титул тоже должен стать нашим. Я надеюсь, что мы сделаем это вместе", – сказал Родригес.