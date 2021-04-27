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Родригес: Чемпионство Динамо - это первый шаг, следующий титул тоже должен стать нашим

Премьер-лига
(2 голосов)

Для полузащитника это первое чемпионство в Украине

Родригес: Чемпионство Динамо - это первый шаг, следующий титул тоже должен стать нашим

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес поделился эмоциями после игры с "Ингульцом", в которой "бело-синие" оформили 16-й чемпионский титул в эпоху независимой Украины.

– Эмоции невероятные. Посмотрите на меня, этот кубок – чудесный. Это моё первое чемпионство в Украине. Команда сделала значительный прыжок. Весь сезон был тяжелым, но мы сделали это. Теперь нужно сохранять концентрацию, ведь следующий шаг для нас – Кубок Украины. Благодарю всех партнеров по команде и тренеров. Двигаемся дальше.

– Это твой самый счастливый день в жизни?

– Конечно. Я счастлив быть чемпионом здесь и сейчас. Для меня это большой шаг, я надеюсь выиграть больше таких трофеев.

У нас есть семья – "Динамо". И мы должны продолжать наш путь вместе, а все неудачи оставить позади. Чемпионство – это первый шаг, следующий титул тоже должен стать нашим. Я надеюсь, что мы сделаем это вместе", – сказал Родригес.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Жерсон Родригес
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2021 в 11:11
Любитель титулов пускай голы научится забивать.
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