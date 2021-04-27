Луческу: Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился эмоциями о завоевании чемпионского титула с киевским клубом.

- Господин Луческу, как вы себя чувствовали в воздухе, когда вас в раздевалке подбрасывали футболисты?

- (Смеется). В те моменты я молился, чтобы ожил и вернулся в их объятия и на землю. Это уникальные моменты, незабываемые. И когда я забрал трофей ... Это прекрасное чувство! Я вернулся за ними. В конце карьеры вы вспоминаете только эти моменты. Трудные исчезают.

- Что значит этот сезон в "Динамо"?

- Противостояние самому себе. Моими мыслями, моими идеями, моими методами. Всегда беспокоился, всегда думал, что я могу сделать больше, что я могу добавить, чтобы стать еще лучше. Это были трудные восемь месяцев, особенно в начале. Я помню, как хотел уйти из-за фанатов. Тогда мне позвонил Разван (сын Мирчи Луческу – прим.).

- Что он сказал?

- Он мне сказал: "Папа, ты не можешь сдаваться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше!". И я продолжил. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру. На территории, в спортзале.

Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях, и такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием. И тренажерный зал. И новые тренеры для основной команды и для юниоров. Прежде всего, хочу, чтобы у игроков были лучшие условия.

- Вы восемь месяцев живете на тренировочной базе "Динамо". Почему? Боитесь кого-то?

- Ни в коем случае! Я думал, что нужен здесь. И для клуба, и для команды. Игроки должны научиться жить в условиях давления и стресса. Я беру давление и превращаю его в энергию соревнования.

- В воскресенье во время матча пошел дождь, и вы укрылись полотенцем. Как и в Суперкубке, первая победа над "Шахтером" и первый трофей в Киеве. Почему бы тебе не сесть на скамейку?

- Я всегда на ногах, не люблю смотреть игру со скамейки.

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- Украинский журналист писал в редакционной статье: "Мирча, мне жаль, что я тебе не поверил. Ты всем нам все доказал. Опять".

- Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. На первой конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа - это также их победа. Мы показали, что добиться успеха можно в любом возрасте.

- На фото с трофеем, на поле, нужно было немного, в шутку, встряхнуть игроков, чтобы они улыбнулись. И все же вы счастливы. Почему бы не показать больше этой радости?

- Я счастлив внутри себя. Достаточно улыбки. Это мои эмоции, мои чувства. Только я знаю, что внутри меня", - сказал Луческу.