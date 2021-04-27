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Премьер-лига

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УПЛ определила расписание предпоследнего тура. Динамо сыграет в среду в обед

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание 25-го тура УПЛ

УПЛ определила расписание предпоследнего тура. Динамо сыграет в среду в обед

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура УПЛ сезона 2020/21.

25-й тур

5 мая (среда)

Динамо - Мариуполь 14:00

Днепр-1 - Заря 19:00

Ворскла - Десна 19:00

Александрия - Колос 19:00

6 мая (четверг)

Минай - Шахтёр 19:00

Рух - Олимпик 19:00

Ингулец -Львов 19:00

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1 Львов
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2021 в 14:48
Між Шахтарем і Зорею точиться боротьба за друге місце, яке до того ж дає право на Лігу Чемпіонів, а отже масні гонорари. Тому Шахтар не має права грати пізніше, не водночас із Зорею, це знову сервільне неподобство з боку Дирекції Прем'єр-Ліги - все для Ахякого клубу.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2021 в 14:32
замість обіду Динамо і Маріуполь гратимуть у футбол - бо ще не заробили грошенят...
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
27.04.2021 в 13:55
А, наче, згідно регламенту, останні два тури всі матчі мають проходити одночасно?
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2021 в 14:29
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0
0
lir1205 (Запорожье)
27.04.2021 в 13:41
вы случайно туры не попутали??? это будет 25 тур)))
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+1
0


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