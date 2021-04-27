УПЛ определила расписание предпоследнего тура. Динамо сыграет в среду в обед

Між Шахтарем і Зорею точиться боротьба за друге місце, яке до того ж дає право на Лігу Чемпіонів, а отже масні гонорари. Тому Шахтар не має права грати пізніше, не водночас із Зорею, це знову сервільне неподобство з боку Дирекції Прем'єр-Ліги - все для Ахякого клубу.