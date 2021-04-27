Премьер-лига
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УПЛ определила расписание предпоследнего тура. Динамо сыграет в среду в обед
Расписание 25-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура УПЛ сезона 2020/21.
25-й тур
5 мая (среда)
Динамо - Мариуполь 14:00
Днепр-1 - Заря 19:00
Ворскла - Десна 19:00
Александрия - Колос 19:00
6 мая (четверг)
Минай - Шахтёр 19:00
Рух - Олимпик 19:00
Ингулец -Львов 19:00
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Источник:УПЛ
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Комментарии (5)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2021 в 14:48
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Alex.696 (Немирів)
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lir1205 (Запорожье)
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