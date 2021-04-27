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Луческу: Буяльский может пропустить 3 месяца, если будет прооперирован

Премьер-лига
(6 голосов)

Футболист нуждается в операции на лодыжке

Луческу: Буяльский может пропустить 3 месяца, если будет прооперирован

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации с некоторыми игроками "бело-синих".

- Во время празднования чемпионства де Пена отвел вас в сторону и что-то сказал вам. Что именно?

- Он поздравил меня и попросил отпустить его с женой на два дня.

- Вы разрешили?

- Конечно.

- Он вернется в Уругвай?

- Нет. Впереди еще три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть. Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но предпочитает доиграть до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, он может пропустить до трех месяцев.

Мне многое удалось изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле. В прошлом году им не доверяли. Все утверждали, что "Шахтер" слишком хорош, и наши футболисты пришли к выводу, что не могут подняться выше 2-го места. Я переубедил и преобразил их. Вернул доверие и убедил, что они способны на большее", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
gsp.ro

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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
27.04.2021 в 15:08
Спасибо Луческу и КОМАНДЕ. Вы лучшие.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2021 в 14:34
На створення фальшивого уявлення про "велич" і непереможність Шахтаря працювала потужна пропагандистська машина, організована ахметівцями: це й монополізація всіх навколофутбольних мас-медіа, це й фактичне володіння ними УАФ, це й арбітраж, що перетворився в ганебну сервільну послугу для потреб Ахякої команди, це й організація шахтарівського пулу команд, які за потреби обслуговували турнірний стан свого суверена, це й Маріуполь, який взагалі не має права грати в одному турнірі із своїм Шахтарем, бо є погано прихованою власністю Ахметова. Всі ці неподобства руйнували футбольне життя в Україні, знищували віру в себе, марність зусиль для не "вибраних" - тих, хто не здався, не пішов, опустивши голову, в пул монополіста чемпіонату.
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