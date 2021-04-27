Луческу: Буяльский может пропустить 3 месяца, если будет прооперирован

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации с некоторыми игроками "бело-синих".

- Во время празднования чемпионства де Пена отвел вас в сторону и что-то сказал вам. Что именно?

- Он поздравил меня и попросил отпустить его с женой на два дня.

- Вы разрешили?

- Конечно.

- Он вернется в Уругвай?

- Нет. Впереди еще три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть. Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но предпочитает доиграть до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, он может пропустить до трех месяцев.

Мне многое удалось изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле. В прошлом году им не доверяли. Все утверждали, что "Шахтер" слишком хорош, и наши футболисты пришли к выводу, что не могут подняться выше 2-го места. Я переубедил и преобразил их. Вернул доверие и убедил, что они способны на большее", - сказал Луческу.