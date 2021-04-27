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"Новый тренер говорил, что я ему не нужен". Борячук - о периоде карьеры в Венгрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Для украинца этап в "Мезйокйовешда" получился негативным

"Новый тренер говорил, что я ему не нужен". Борячук - о периоде карьеры в Венгрии

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук рассказал о периоде карьеры в Венгрии, где он защищал цвета "Мезйокйовешда".

"В Венгрии, где я был перед этим, в команде "Мезйокйовешд" начался бардак. Я не играл, поэтому надо было искать новую команду. Пришел новый тренер, сказал, что я ему не нужен, поэтому можешь искать новую команду. Так что этап в Венгрии получился негативным.

В футбольном плане, конечно, чемпионат в Венгрии неплохой, почти как в Украине. Но сами венгры мне не понравились. Они смотрят на легионеров, как на чужаков, приехавших на их место. Противные ребята. Они считали, что мы пришли зарабатывать их деньги, хотя приехал туда не зарабатывать, а играть в футбол, потому что финансовые условия там такие же, как и в Украине, плюс-минус", — сказал Борячук.

Напомним, что за "Мезйокйовешда 25-летний футболист провел с конца августа 2020 по январь 20121. В составе венгерского клуба Борячук сыграл 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Борячук Мезекевешд-Жори СЕ
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