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Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона

Премьер-лига
(3 голосов)

Также интерес проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай"

Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона

Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен

Новина українською

"Динамо" рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает с CalcioMercato.com со ссылкой на Tuttosport.

Помимо киевского клуба, интерес проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай".

Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона - изображение 1

По данным Transfermarkt, действующее соглашение итальянца с "Ювентусом" рассчитано до лета 2021 года

Напомним, что в текущем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах провел 12 матчей, пропустил 7 голов и 6 отстоял на ноль.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Динамо (Киев) Ювентус (Италия)
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Источник:
CalcioMercato.com

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2021 в 15:37
Чанова запросіть.
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0
0
download1 (huyersk)
27.04.2021 в 15:32
граючим тренером воротарів!
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
27.04.2021 в 15:15
приплели тому что Луч его когда-то хотел купить
Ответить
+1
0
владимир-К (Болград)
27.04.2021 в 14:56
зачем печатать такую глупость, кто-то прикалывается, а вы выдаете это, как новость, не надо стремиться к дну
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+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.04.2021 в 14:52
ага, вместе с Иброй)
Ответить
+5
0
sauron (Киев)
27.04.2021 в 14:48
Агенты такие агенты :)
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2021 в 14:41
с Бущаном и Бойко всё нормально (тху-тху-тху), Нещерету предстоит операция - травма плеча. Значит Буффона - третьим вратарем. .
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+3
0


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