Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона

"Динамо" рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает с CalcioMercato.com со ссылкой на Tuttosport.

Помимо киевского клуба, интерес проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай".

По данным Transfermarkt, действующее соглашение итальянца с "Ювентусом" рассчитано до лета 2021 года

Напомним, что в текущем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах провел 12 матчей, пропустил 7 голов и 6 отстоял на ноль.