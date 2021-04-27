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Tuttosport: киевское Динамо рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона
Также интерес проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай"
Фото: Gazzetta / Автор – неизвестен
"Динамо" рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает с CalcioMercato.com со ссылкой на Tuttosport.
Помимо киевского клуба, интерес проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай".
По данным Transfermarkt, действующее соглашение итальянца с "Ювентусом" рассчитано до лета 2021 года
Напомним, что в текущем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах провел 12 матчей, пропустил 7 голов и 6 отстоял на ноль.
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