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Цыганков опередил Гусева в рейтинге бомбардиров киевского Динамо
Следующая цель - Виктор Леоненко
фото - Олександр Приходько
Матч против "Ингульца" в 23-м туре УПЛ стал знаковым для "Динамо" - победа со счетом 5:0 позволила досрочно завоевать чемпионский титул. Дублем в этой игре отметился Виктор Цыганков. Таким образом, воспитанник киевского клуба довел число забитых голов в рамках УПЛ до 60-ти.
В рейтинге бомбардиров киевского "Динамо" в рамках чемпионата Украины Виктор таким образом опередил легендарного вингера бело-синих Олега Гусева, который, к слову, в "чемпионский день" праздновал 38-й день рождения. При этом Цыганкову понадобилось гораздо меньше матчей, чем своему предшественнику - 123, тогда как у Гусева было 296 поединков.
Цыганков занимает шестое место, следующий в рейтинге - Виктор Леоненко, у которого 61 забитый мяч. Лучшим среди динамовских бомбардиров является Сергей Ребров (113 голов), у Андрея Ярмоленко 99, замыкает тройку Максим Шацких с показателем 97 (речь о голах, забитых в чемпионате Украины именно в составе "Динамо"). Андрей Шевченко в составе "Динамо" забил 83 мяча.
Добавим, что в еврокубках Цыганков отличился 11 раз, еще трижды забивал в Кубке Украины.
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