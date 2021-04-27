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"Долго к этому шли, отдали много работы и нервов". Шапаренко - о чемпионстве Динамо
"Бело-синий" завоевал золотые медали УПЛ впервые за 5 лет
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился эмоциями после завоевания чемпионство УПЛ.
– Долго к этому шли. Много работы, много нервов – много отдали. Все, кто в нас не верил, теперь стали нашими фанатами.
И хочется только сказать спасибо тренерскому штабу и болельщикам, кто нас поддерживал в этом сезоне. Но впереди еще Кубок. Мы голодны к победам – нечего расслабляться.
– Можно сказать, что это твой самый счастливый момент в футбольной жизни?
– Да. Думаю, да.
– Передай что-то болельщикам.
– Это чемпионство для них. Они, безусловно, ждали его и также заслуживают, как и мы, – сказал Шапаренко.
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