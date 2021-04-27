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Довгий: Перед матчем Львов - Рух есть накал, поскольку две команды из одного города

Премьер-лига
(2 голосов)

Дерби состоится в среду

Довгий: Перед матчем Львов - Рух есть накал, поскольку две команды из одного города

фото - ФК Львів

Новина українською

Хавбек "Львова" Алексей Довгий в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Рухом".

"Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с "Шахтером" в отпуск уехали. Мы делали свое дело.

Ближайшая игра с "Рухом" будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками", - сказал Довгий.

Напомним, что матч "Львов" - "Рух" состоится в среду 28 марта и начнется в 19:00.

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В статье: Алексей Довгий ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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