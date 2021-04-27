Довгий: Перед матчем Львов - Рух есть накал, поскольку две команды из одного города

Хавбек " Львова " Алексей Довгий в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура УПЛ с "Рухом".

"Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с "Шахтером" в отпуск уехали. Мы делали свое дело.

Ближайшая игра с "Рухом" будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками", - сказал Довгий.