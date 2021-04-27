Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довгий: Перед матчем Львов - Рух есть накал, поскольку две команды из одного города
Дерби состоится в среду
фото - ФК Львів
Хавбек "
"Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с "Шахтером" в отпуск уехали. Мы делали свое дело.
Ближайшая игра с "Рухом" будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками", - сказал Довгий.
Напомним, что матч "Львов" - "Рух" состоится в среду 28 марта и начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А
- Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона
- Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО