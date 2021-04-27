Каштру: Мы переживаем ночной кошмар, ужасный момент

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру прокомментировал последние неутешительные результаты "горняков", и как следствие, потерю титула чемпиона Украины.

"К сожалению, много неприятных совпадений в нашей команде. Многое проходило в течение сезона, у нас есть игроки, которые не находятся в лучших физических кондициях. Плюс ковид, об этом уже все знают.

В последнем матче мы окончательно упустили титул из наших рук. Все произошло не наилучшим образом.

Нужно признать, что мы переживаем ужаснейший момент, мы переживаем ночной кошмар. Мы не играем на нашем уровне.

Наша цель – всегда побеждать, и когда не выигрываем, мы разочарованы.

У нас есть следующая неделя – будут 3 решающих игры за второе место. Нужно смотреть вперед, а не на то, что позади, что потеряли.

Мы должны держаться за каждую оставшуюся встречу. Мы знаем, что они значат для нас. Придется много работать и подготовить команду наилучшим образом. Всем нам придется быть ответственными в эти моменты. Чтобы добраться туда, куда мы хотим, нам нужно работать", - сказал Каштру.